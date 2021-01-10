شكرت الشيخة القطرية لولوه بنت جاسم آل ثاني، الله على خسارة الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الانتخابات الامريكية.

الف حمد وشكر لعدالة الله

وكتبت الشيخة القطرية في تغريدة رصدتها “وطن”، ” الف حمد وشكر لعدالة الله سبحانه وتعالى الذي أنتقم لنا من ترامب أولا بخسارته الانتخابات الرئاسية”.

وأضافت لولوه بنت جاسم:” ثانيا مشاهدة إذلاله وقهرة وخسارته كل شيء وخسارة حلفه الفاشل معه وهو الذي لولاه ما حاصر المحاصرون قطر “، متابعة :” شكرا يا رب أشفيت غلنّا وأرضيت نفوسنا أنك العدل في كل شيء”.

الف حمد وشكر لعدالة الله سبحانه وتعالى الذي أنتقم لنا من ترامب أولا بخسارته إلانتخابات الرئاسية وثانيا مشاهدة إذلاله وقهرة وخسارته كل شيء وخسارة حلفة الفاشل معة وهو الذي لولاه ما حاصر المحاصرون قطر..

شكرا يا رب أشفيت غلنّا وأرضيت نفوسنا أنك العدل في كل شيء..#ترامب pic.twitter.com/bj7mWcffVp — لولوه بنت جاسم آل ثاني (@lulwaalthani) January 9, 2021

عزل ترامب

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ألمح إلى إمكانية استخدام المادة “25” من دستور البلاد لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في حال تصرف بعدم استقرار أكثر. حسب ما ذكرت وسائل اعلام أمريكية.

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ونقلت شبكة سي ان ان عن بنس قوله إنه “لا يستبعد استخدام المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب”.

المصالحة الخليجية

وفي 4 يناير/كانون الثاني، وافقت السعودية والبحرين والإمارات ومصر على فتح حدودها البرية والبحرية، وكذلك مجالها الجوي، أمام قطر، ثم في 5 يناير/كانون الثاني، تعهدت الدول الأربعة بإعادة العلاقات مع قطر، وجاء هذا التقدم بعد مفاوضات توسطت فيها الولايات المتحدة والكويت بين قطر والسعودية.

زيارة تاريخية للامير تميم

وزار أمير قطر “تميم بن حمد آل ثاني” السعودية في 5 يناير/كانون الثاني لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي، حيث استقبله ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” شخصيا في حدث يهدف إلى الإشارة إلى استعادة عالية المستوى للعلاقات.

حصار قطر

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية وروابط السفر والتجارة مع قطر في يونيو/حزيران 2017، وأصدرت الدول الأربعة لائحة تتضمن 13 مطلبا من قطر لرفع الحصار. وقاطع أمير قطر المؤتمرات الخليجية السنوية منذ 2018 احتجاجا على الحصار المستمر.

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