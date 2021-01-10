“شاهد ” يوفنتوس يخطف ثلاثة نقاط ثمينة بتغلبه على ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد

تغلب فريق يوفنتوس الإيطالي مساء يوم الأحد على فريق ساسولو بثلاثة أهداف جميلة مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجوالة ال 17 من الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” الممتاز، والذي جمع كلا الفريقين على ملعب ” ملعب آليانز ستاديوم”.

وجاء هدف المباراة الأول متأخراً مع أحداث الشوط الثاني في الدقيقة ال 50، عن طريق اللاعب البرازيلي ” دانيلو لويز دا سيلفا” 29 عاماً، ليأتي هدف تقليص الفارق والتعادل من الفريق المنافس ساسولو في الدقيقة ال 58، بواسطة اللاعب الفرنسي ” جريجوري ديفريل” 29 عاماً بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في شباك يوفنتوس ” السيدة العجوز”.

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هدف المنقذ رونالدو

وعاد اليوفي من جديد ليسجل الهدف الثاني عن طريق لاعب الوسط الويلزي ” آرون رامزي” 30 عاماً، في الدقيقة ال 82 من أحداث الشوط الثاني، بينما جاء الهدف القاتل من المنقذ الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثانية من الوقت البديل، لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس على ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بين المنافسين.

الدوري الايطالي | يوفنتوس 3 × 1 ساسولو | هدف الثالث يوفنتوس رونالدو 👏🏻 HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/7NuArxEyCY — G O A L S F (@lariaraujofly) January 10, 2021

وبهذه النتيجة رفع فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” نقاطه إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بفارق سبع نقاط عن المتصدر الميلان، بينما تجمد الفريق المستضيف ساسولو عند 29 نقطة في المركز السابع من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.

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