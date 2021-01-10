“سي ان ان” تكشف عن خطوة قانونية قد تطيح بترامب من الرئاسة هذه تفاصيلها

ألمح نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إلى إمكانية استخدام المادة “25” من دستور البلاد لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في حال تصرف بعدم استقرار أكثر. حسب ما ذكرت وسائل اعلام أمريكية.

عزل ترامب وفق القانون

شبكة سي ان ان الامريكية نقلت عن بنس قوله إنه “لا يستبعد استخدام المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب”.

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وفي السياق بعث زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، ميتش مكونيل بمذكرة إلى رفاقه الجمهوريين بالمجلس تشير إلى أن أي محاكمة للرئيس لن تبدأ حتى خروجه من السلطة، حيث تحتاج الإدانة في مجلس الشيوخ إلى موافقة الثلثين.

الدستور الامريكي

وبحسب الدستور الأمريكي لتفعيل التعديل بخصوص المادة 25، يتعين على بنس وعلى أغلبية حكومة ترامب إعلانه غير قادر على أداء مهام الرئاسة، وقال أحد المستشارين إن بنس يعارض فكرة استخدام التعديل.

اقتحام الكونجرس

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.

ومن المقرر أن يسلم ترامب السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ليصبح وقتها جو بايدن هو الرئيس الفعلي للبلاد ويحظى ترامب بلقب الرئيس السابق.

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