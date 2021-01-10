رسمياً: النجم المصري محمد جدو يعلن اعتزاله عالم كرة القدم بعد إنجازات عظيمة

أعلن النجم الدولي ومهاجم فريق “الجونة” المصري مؤخراً محمد ناجي جدو 36 عاماً الشهير بلقب ” جدو”، قرار اعتزاله عالم كرة القدم بعد مسيرة كروية مليئة بالإنجازات العظيمة له على صعيد الدوري المحلي المصري أو الأفريقي أو الأندية العالمية التي تألق فيها وصنع وسجل الهداف الرائعة مع المنتخب المصري والنوادي المصرية التي لعب فيها

وغرد اللاعب جدو عبر حسابه الشخصي على منصة توتير، في ساعة متأخرة ليلة الأحد الماضي، قائلاً: ” أشعر أن هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت أكبر كثيراً مما كنت أتخيل، ممتن جدا لكل لحظة”

وأردف اللاعب المهاري محمد جدو، ” أنا محظوظ أنى حققت كل أحلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، أنا الآن جاهز للرحلة الجديدة في حياتي، شكرا لكم جميعاً”.

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وتفاعل النشطاء والمغردين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع قرار اللاعب المصري محمد جدو، عب هشتاك #شكراً_محمد_ناجي_جدو، على إنجازاته العظمية التي حققها داخل الكرة المستديرة خلال مسيرته الكروية مع المنتخب والنوادي المصرية المحلية.

فرحتنا كتير وأسعدتنا أكتر

ربنا يفرحك ويسعدك باللي جاي يا جدو 😍 — Abo Treaka Lovers (@AboTreakaLovers) January 10, 2021

إنجازاته الشخصية

وعن أبرز إنجازاته الكروية، فقد حصل اللاعب المصري ” جدو” على لقب هداف كأس أمم أفريقيا عام 2010م برصيد 5 أهداف، وأفضل لاعب مكتشف في كأس أمم الأفريقية في نفس العام.

أشعر ان هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت اكبر كثيرا مما كنت أتخيل، ممتن جدا لكل لحظة، انا محظوظ انى حققت كل احلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، انا الآن جاهز للرحله الجديده في حياتي، شكرا لكم جميعاً ❤️🙏 — Mohamed Geddo (@Geddo) January 10, 2021

مع الأندية

وقد حقق اللاعب في صفوف فريق الأهلي المصري، الدوري المصري الممتاز في عامي 2010-2011،2013-2014م، وكأس السوبر المصري عام 2010م، ودوري أمم أفريقيا 2012، وكذلك كأس السوبر الأفريقي 2013، أما مع المنتخب المصري فقد حقق كأس الأمم الأفريقية عام 2010م.

جدو واعتزال كرة القدم

وقد لعب المصري محمد جدو في العديد من الأندية المصرية بدء مسيرته الكروية من سن عام ال17 من عمره، منها فريق نادي الاتحاد السكندري في الفترة (2005-2006) بقيادة المدرب طلعت يوسف، وتنافس بعدها الغريمين الأهلي والزمالك من أجل الحصول على خدماته، لكن اللاعب فضل الذهاب إلى فريق الأهلي المصري ” القرن” عام 2007م، ليرحل عن القلقة الحمراء بالذهاب إلى نادي الجونة المصري مؤخراً ويعتزل عالم القدم في أخر مسيرته الكروية في العاشر من شهر يناير عام 2021م.

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