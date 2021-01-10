بعد احتضانه الأمير تميم.. هذا ما قاله محمد بن سلمان في أحدث ظهور له من قلب نيوم

دشّن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مشروع مدينة “ذا لاين” ضمن مشروع مدينة “نيوم”، وهي مدينة صديقة للبيئة صممت وفق معايير بيئية خاصة.

ويعتبر المشروع نموذجاً للشكل الذي يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية في المستقبل، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

حفل افتتاح

وخلال حفل افتتاح المدينة، كشف بن سلمان خلال كلمته عن موعد البدء بالعمليات لإنشاء مشروع “نيوم” الكبير، مستعرضاً حجم الوظائف والفرص التي سيوفرها هذا المشروع.

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وأشار “ابن سلمان” خلال كلمته إلى أن “بدء تطوير ذا لاين سيتم خلال الربع الأول من عام 2021، إذ تشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم”.

ذا لاين ستعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية

وتابع ولي العهد السعودي قائلاً إن مدينة “ذا لاين ستعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاماً، مما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى كافة مرافق الخدمات الأساسية”.

وأضاف: “بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم (ذا لاين)؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية”.

وجدير بالإشارة أن مشروع نيوم يهدف بالأساس إلى جذب أبرز المواهب والعقول في المملكة العربية السعودية وبقية أنحاء العالم، وذلك من أجل خلق اقتصاد مزدهر ومستدام تماشياً مع رؤية المملكة 2030، لتنويع مصادر الدخل الوطني السعودي.

قمة العلا

ويشار إلى أن هذا أحدث ظهور لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عقب قمة العلا التي شهدت المصالحة الخليجية وعودة العلاقات بين الرياض والدوحة.

وكان أبرز ما لفت الأنظار خلال هذه القمة هو مشهد احتضان الأمير تميم وابن سلمان على باب الطائرة، التي كانت تقل أمير قطر للسعودية، حيث جاء هذا المشهد بعد انقطاع تام للعلاقات لأكثر من 3 سنوات.

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