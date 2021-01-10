الكويت تفاجئ مواطنيها بعد مرور 30 عاما على الغزو العراقي وهذا ما أعلنته في بيان رسمي

في مفاجأة للكويتيين بعد مرور 30 عاما على الغزو العراقي للكويت، أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من التعرف على هوية 13 من رفات الأشخاص الذين فٌقدوا أثناء الغزو العراقي للبلاد قبل 30 عاما.

التحليل الجيني للبصمة الوراثية كشف الاسماء

وفي هذا السياق قال رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين بوزارة الخارجية الكويتية ربيع العدساني، إن “تحديد مصير الشهداء، جاء من خلال التحليل الجيني للبصمة الوراثية بعد جلب رفاتهم من العراق”.

13 شهيداً

“العدساني” أضاف في تصريحات لوكالة “الأناضول” أن “الشهداء الـ13، هم بدر الكندري وسليمان طاهر وطارق الياقوت وعبدالرحمن الشويماني وعبدالمهدي بهبهاني وعيسى محمد زمان وعبدالرحمن الفايز ومحمد سعد الأحمد ومحمد المهيني ومسفر الدوسري ومهدي البلوشي ومصطفى القطان ويوسف الزامل”.

الشهداء اعتقلوا خلال الغزو العراقي

هذا وأوضح رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين بوزارة الخارجية الكويتية، أن “هؤلاء الأسرى اعتقلوا أثناء الغزو العراقي الغاشم على الكويت عام 1990”.

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وأشار العدساني إلى أن “الجهود المكثفة خلال الفترة الماضية أدت إلى التوصل لمعلومات تتعلق بموقعي دفن في العراق”.

ويشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، تسلمت السفارة الكويتية ببغداد، من الحكومة العراقية رفات 21 مفقودا، يعتقد أنهم لأسرى كويتيين خلال غزو 1990، ثم نقلت إلى الكويت عبر طائرة خاصة.

الغزو العراقي للكويت

والغزو العراقي للكويت هجوم شنه الجيش العراقي على الكويت في 2 أغسطس 1990 واستغرقت العملية العسكرية يومين وانتهت بإستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس.

ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين خلال 4 – 8 أغسطس تحت مسمى جمهورية الكويت، ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت.

وفي الطائف بالمملكة العربية السعودية فقد تشكلت الحكومة الكويتية في المنفى حيث تواجد أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، وولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح والعديد من الوزراء وأفراد القوات المسلحة الكويتية.

واستمر الاحتلال العراقي للكويت فترة 7 شهور، وانتهى الاحتلال بتحرير الكويت في 26 فبراير 1991 بعد حرب الخليج الثانية.

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