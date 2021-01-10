الفنانة قمر تفضح توقعات ليلى عبداللطيف والأخيرة يُجن جنونها مما قالته عنها

اثارت اتهامات أطلقتها الفنانة قمر عن عالمة الفلك لیلى عبداللطیف غضب الأخيرة، ما دفعها للتلويح بملاحقتها قانونياً.

كانت الفنانة قمر اتهمت لیلى عبداللطیف بأنها تتقاضى أموالاً لكي تتحدث في توقعاتها عن الشخص بشكل جيد وأنها تتوقع السيء لمن لا يدفع لها .

ورفضت “قمر” خلال حلولھا ضیفة مع الاعلامي تمام بلیق، مسك صورة لیلى عبداللطیف.

وقالت قمر إن لیلى عبداللطیف توقعت أن تكون نھایتھا مثل الفنانة اللبنانیة الراحلة سوزان تمیم.

كما اتھمتها بالاحتیال علیھا، إذ اختفت بعد أن أخذت مبلغًا مالياً ضخما لم تعد تذكر قیمته.

لیلى عبداللطیف ترد

من جهتها، ردّت لیلى عبداللطیف على اتهامات “قمر” ونفت بشكل قطعي، ما جاء على لسان الفنانة اللبنانية.

وقالت عبد اللطیف، وفق بیان أصدره المكتب الإعلامي الخاص بھا، إنھا لم تتوقع یوما بالاسم أو الشخص لأي من الفنانین اللبنانیین، أو لغیرھم بالموت او بالمرض.

وأضاف البيان أن لیلى عبداللطیف لا تتقاضى أي مقابل مادي للاعلان أو الترویج لأي شخص كان.

وتوعد أن في حال لم یكن اتھام قمر مرفقًا بالاثباتات سوف یتم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.

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