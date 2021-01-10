السلطان هيثم بن طارق يتلقى رسالة من أمير الكويت وهذا ما جاء فيها

تلقى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، اليوم الأحد، رسالة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

رسالة أمير الكويت لسلطان عمان

وجاءت رسالة الشيخ نواف للسلطان هيثم في صيغة برقية تهنئة، من الأول للثاني بمناسبة الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم بالسلطنة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية فقد تلقى السلطان هيثم بن طارق، برقية تهنئة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

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هذا وأفادت وكالة الأنباء الكويتية من ناحيتها، أشاد أمير الكويت أشاد في برقيته بأواصر العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وبما تشهده السلطنة في عهد السلطان من إنجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات.

ذكرى تولي السلطان هيثم الحكم ووفاة السلطان قابوس

وبحسب البرقية فقد تمنى أمير الكويت لسلطان عمان موفور الصحة والعافية وللسلطنة والشعب العماني الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

وتتزامن الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم حكم السلطنة، مع الذكرى الأولى لوفاة السلطان قابوس بن سعيد حاكم عمان الراحل والذي توفي في الـ10 من يناير عام 2020.

كذلك تأتي الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم الحكم مع انقشاع الأزمة الأسوأ في تاريخ الخليج، ووقوع المصالحة الخليجية بين قطر والسعودية في قمة العلا بالمملكة.

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