تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت مقطع فيديو أثار موجة من الجدل، يوثق عراكاً بالأيدي وقع بين عدد من المواطنين في مستشفى الجهراء الحكومي.

اعتداء مستشفى الجهراء

ووثق المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) اعتداء عدد من الأشخاص على بعضهم البعض في مستشفى الجهراء، وسط غياب عناصر الأمن.

• استياء مغردين من انتشار فيديو لمشاجره داخل احد المستشفيات مطالبين بتشديد الحراسة على جميع المستشفيات . pic.twitter.com/KQlS1kywAi — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 9, 2021

الأمن نائم وردود فعل غاضبة

وتسبب غياب عناصر الأمن عن المكان لحلّ المشكلة ومنع اعتداء المواطنين على بعضهم، بتساؤلات عديدة لدى المواطنين، والذين طالبوا بضرورة أن يكون هناك تشديد للحراسة على كافة المستشفيات في البلاد.

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وعلق أحد المغردين على المقطع قائلاً: “ضروري يكون في تشديد وانتشار مكثف للشرطة تفاديا لحدوث اي جريمة لان بعضهم يكملون هوشتهم بالمستشفى تحت تاثير الغضب”.

ضروري يكون في تشديد وانتشار مكثف للشرطة تفاديا لحدوث اي جريمة لان بعضهم يكملون هوشتهم بالمستشفى تحت تاثير الغضب — د مـريـوم..♡ (@mar97ae) January 9, 2021

فيما قال آخر: “ولما تتناقش مع رجال شرطه يقول والله زهقنا اذا شفنا هوشه جذي نخليهم لين يخلصون وبعدين نمسكهم “.

ولما تتناقش مع رجال شرطه يقول والله زهقنا اذا شفنا هوشه جذي نخليهم لين يخلصون وبعدين نمسكهم ؟😌 — حـمـد صالح الـوهبي (@Boreem93) January 9, 2021

وكانت عديد من مقاطع الفيديو قد انتشرت في أوقات سابقة لمشادات مشابهة حصلت في أماكن عامة مختلفة في الكويت. كما تعاقب القوانين الكويتية على جرائم الشجار والاعتداء.

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