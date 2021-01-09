مستشفى الجهراء
مستشفى الجهراء
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شجوا رؤوس بعضهم البعض.. هوشة داخل مستشفى الجهراء تثير غضباً واسعاً بالكويت

كتب وطن
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت مقطع فيديو أثار موجة من الجدل، يوثق عراكاً بالأيدي وقع بين عدد من المواطنين في مستشفى الجهراء الحكومي.

اعتداء مستشفى الجهراء

ووثق المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) اعتداء عدد من الأشخاص على بعضهم البعض في مستشفى الجهراء، وسط غياب عناصر الأمن.

الأمن نائم وردود فعل غاضبة

وتسبب غياب عناصر الأمن عن المكان لحلّ المشكلة ومنع اعتداء المواطنين على بعضهم، بتساؤلات عديدة لدى المواطنين، والذين طالبوا بضرورة أن يكون هناك تشديد للحراسة على كافة المستشفيات في البلاد.

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وعلق أحد المغردين على المقطع قائلاً: “ضروري يكون في تشديد وانتشار مكثف للشرطة تفاديا لحدوث اي جريمة لان بعضهم يكملون هوشتهم بالمستشفى تحت تاثير الغضب”.

فيما قال آخر: “ولما تتناقش مع رجال شرطه يقول والله زهقنا اذا شفنا هوشه جذي نخليهم لين يخلصون وبعدين نمسكهم “.

وكانت عديد من مقاطع الفيديو قد انتشرت في أوقات سابقة لمشادات مشابهة حصلت في أماكن عامة مختلفة في الكويت. كما تعاقب القوانين الكويتية على جرائم الشجار والاعتداء.

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