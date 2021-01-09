أنباء عن قرب العفو عن المعتقل العماني في الإمارات عبدالله الشامسي
أنباء عن قرب العفو عن المعتقل العماني في الإمارات عبدالله الشامسي
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هل قرر محمد بن زايد الخضوع والإفراج عن المعتقل العُماني عبدالله الشامسي؟!

كتب وطن
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كشف الناشط الإماراتي المُعارض عبدالله الطويل عن تطوّر هام في قضية الشاب العُماني المعتقل في سجون الإمارات بتهمة التخابر مع قطر عبدالله الشامسي.

وقال “الطويل” في تغريدةٍ بـ”تويتر” رصدتها “وطن” إنّ قضية عبدالله الشامسي طُرحت من جديد على طاولة النقاش والمساعي جارية لأجل أن يحصل على عفو .

وأشار إلى أنّه قبل أسبوعين بشر العُمانيين بمعلومات وصلته من مصدر أمني تفيد بالسماح لعبدالله الشامسي بإجراء مكالمة مع أهله مرة كل أسبوع .

والدة عبدالله الشامسي تتساءل عن مصيره بعد المصالحة

تساءلت والدة المعتقل العُماني، عبدالله الشامسي، عن مصير نجلها، الذي تحاكمه الإمارات بمزاعم التخابر مع قطر، وذلك بعد إتمام المصالحة الخليجية وإعلان أبو ظبي فتح كافة المنافذ البحرية والبرية مع الدوحة.

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وقالت والدة الشامسي، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “ماذا عن مصير ابني عبد الله الشامسي المحكوم عليه بالمؤبد بتهمة التخابر مع دولة قطر”، مستعينة بصورة من إعلان الإمارات فتح الحدود مع قطر.

وأضافت والدة الشامسي: “عبد الله كان يطمح في اكمال دراسته والجامعة هل سيظل في السجن مدى الحياة!؟، وماذا عن وضعه الصحي وعمره”.

مؤبد والتهمة: التخابر مع قطر! 

وفي أغسطس 2020 أيّدت المحكمة الاتحادية العليا في الامارات الحكم بالسجن المؤبد على المعتقل العُماني في سجون الإمارات منذ حوالي عامين بتهمة التخابر مع قطر ضد الإمارات.

واعتقل الشامسي وهو في سن قاصر ووجه القضاء الاماراتي له تهمة التجسس لصالح دولة قطر .

ويعاني الشامسي من اضطرابات نفسية، ومع ظروف السجن حاول الإنتحار ووضع حد لحياته.

كما أن الشامسي يعيش بكلية واحدة بعد استئصال الثانية نتيجة ورم سرطاني من الدرجة الرابعة.

وسبق أن اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش محاكمة الشامسي وسجنه مدى الحياة “محاكمة جائرة”.

وانتقد مغردون مزاعم الإمارات بـ”التسامح” معتبرين أنّ قضية “الشامسي” فضحت تلك الإدعاءات وكشفت زيفها .

وكانت والدة الشامسي ناشدت سلطان عمان هيثم بن طارق بالتدخل في قضية ابنها المحكوم بالمؤبد رغم صغر سنه.

يشار الى أن الإمارات خضعت للمصالحة مع قطر، وأعلنت الجمعة إعادة فتح كافة المنافذ مع الدوحة اعتباراً من غد السبت؛ في إطار عودة العلاقات بين البلدين على إثر الاتفاق الموقع بقمة العلا.

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