هل قرر محمد بن زايد الخضوع والإفراج عن المعتقل العُماني عبدالله الشامسي؟!

كشف الناشط الإماراتي المُعارض عبدالله الطويل عن تطوّر هام في قضية الشاب العُماني المعتقل في سجون الإمارات بتهمة التخابر مع قطر عبدالله الشامسي.

وقال “الطويل” في تغريدةٍ بـ”تويتر” رصدتها “وطن” إنّ قضية عبدالله الشامسي طُرحت من جديد على طاولة النقاش والمساعي جارية لأجل أن يحصل على عفو .

وأشار إلى أنّه قبل أسبوعين بشر العُمانيين بمعلومات وصلته من مصدر أمني تفيد بالسماح لعبدالله الشامسي بإجراء مكالمة مع أهله مرة كل أسبوع .

قبل أسبوعين بشرت الأشقاء في #سلطنة_عمان الكرام بما وصلني من معلومات من مصدر أمني بالسماح ل #عبدالله_الشامسي بمكالمة أهله مرة كل أسبوع وبعدها توقف الحساب البديل ..

وها أنا أبشركم بأن قضية #عبدالله طرحت من جديد على طاولة النقاش والمساعي جارية لأجل أن يحصل على عفو .. _أتمنى ذلك — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) January 9, 2021

والدة عبدالله الشامسي تتساءل عن مصيره بعد المصالحة

تساءلت والدة المعتقل العُماني، عبدالله الشامسي، عن مصير نجلها، الذي تحاكمه الإمارات بمزاعم التخابر مع قطر، وذلك بعد إتمام المصالحة الخليجية وإعلان أبو ظبي فتح كافة المنافذ البحرية والبرية مع الدوحة.

اقرأ ايضاً: معارض إمارتي يوجه رسالة عاجلة للسلطان هيثم بشأن عبدالله الشامسي

وقالت والدة الشامسي، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “ماذا عن مصير ابني عبد الله الشامسي المحكوم عليه بالمؤبد بتهمة التخابر مع دولة قطر”، مستعينة بصورة من إعلان الإمارات فتح الحدود مع قطر.

وأضافت والدة الشامسي: “عبد الله كان يطمح في اكمال دراسته والجامعة هل سيظل في السجن مدى الحياة!؟، وماذا عن وضعه الصحي وعمره”.

وماذا عن مصير ابني #عبدالله_الشامسي المحكومه عليه بالمؤبد بتهمة التخابر مع دولة قطر !! عبدالله كان يطمح في اكمال دراسته والجامعه هل سيظل ف السجن مدى الحياه !؟ وماذا عن وضعه الصحي وعمره https://t.co/X9XDvgKqQk — أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) January 8, 2021