المنبر الذهبي
المنبر الذهبي
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ماذا لو كان صدام حسين حيا؟..  منبر من ذهب بحسينية شيعية يستفز العراقيين ويفجر غضبهم

كتب وطن
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في واقعة فجرت موجة جدل وغضب واسعين بالعراق تداول نشطاء على مواقع التواصل، فيديو لنصب منبر مرصع بالذهب في حسينية شيعية ببغداد، الأمر الذي اعتبره ناشطون فسادا في بلد يعاني أهله من الفقر.

منبر مرصع بالذهب

ويأتي هذا في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

قصر الزهراء

وأظهر المقطع المتداول احتفالا كبيرا في حسينية (مبنى لإقامة المراسم الدينية الشيعية) “قصر الزهراء” بمدينة الكاظمية، شمالي بغداد، بعد نصب منبر مرصع بالذهب.

كما أظهر الفيديو رجل الدين الشيعي علي الطالقاني، وهو يعتلي المنبر لأداء خطبة دينية.

مقتدى الصدر

وتعليقا على ذلك، اعتبر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، نصب المنبر المرصع بالذهب “جريمة شنعاء”، داعيا الى إنفاق أمواله على الفقراء.

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وطالب الصدر، في بيان السبت، بـ”إغلاق حسينية قصر الزهراء حتى شهر رمضان المقبل”.

800 ألف دولار

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قدر نشطاء تكلفة المنبر بنحو 800 ألف دولار، وهو ما لم يتسن التأكد من صحته من مصادر رسمية أو مختصة.

وكتب المدون العراقي جمال الشيرازي عبر حسابه على “فيسبوك”، إن “ما حصل هو الفساد بعينه”، مضيفا: “كيف تجلسون على منبر مرصع بالذهب وتدعون الناس إلى الزهد في الحياة الدنيا”.

الفساد الديني

فيما وصف الناشط زهير الطائي في منشور على “فيسبوك”، ما حدث بـ”الفساد الديني”.

وقال الطائي: “نعيش في بلد يعاني أهله ضنك العيش، فهناك فقراء، وأرامل، وجياع، ويأتي رجل دين ليعتلي منبرا مرصعا بالذهب”.​​​​​​​

إرتفاع نسبة الفقر في العراق

ويشار إلى أنه في يونيو الماضي، أعلن وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، في بيان، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 31.7 بالمئة من 20 بالمئة عام 2018، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ولم يصدر أي موقف رسمي من المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني حول الحدث حتى الآن.

 

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