ليونيل ميسي يتخطى كريستيانو في رقم قياسي جديد فما هو؟!

حقق الأسطورة الكروية الأرجنتينية ليونيل ميسي 33 عاماً المهاجم في فريق برشلونة الإسباني، رقماً قياسياً جديداً في عدد الضربات الحرة المسجلة مع الأندية التي لعب لها برصيد 48 هدفاً في “الليغا” الاسبانية مع الفريق “الكتالوني”، بعد تسجيل تلك الضربة الحرة في شباك غرناطة ليلة أمس السبت ضمن منافسات الجولة ال 17 للدوري الإسباني الممتاز.

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صباح الخير هل بدأت يومك ياعزيزي بأهداف ميسي أبدا يومك بهدفين ميسي وبالذات التاني لو سمحتوا عشان ده محبب إلى قلبي أوي مشاهدة سعيدة — abu Albanat (@AlbanatFarida) January 10, 2021

الضربات الثابتة

وبهذا الرقم من عدد الأهداف التي سجلها اللاعب ليونيل ميسي، يتخطى اللاعب المهاري وهداف فريق يوفنتوس الإيطالي “السيدة العجوز” البرتغالي كريستيانو رونالدو 35 عاماً، بفارق هدف وحيد في عدد الضربات الحرة الثابتة المسجلة برصيد 47 هدفاً.

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يشار إلى أن فريق برشلونة الإسباني قد حقق فوزاً كبيراً على فريق غرناطة في دوري الدرجة الأولى الممتازة الإسباني، بأربع أهداف نظيفة دون رد خارج ملعبه، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، من صناعة اللاعبين ورجلا المباراة الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان.

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