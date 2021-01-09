صُدمت وعجزت عن التصرف.. لحظة إذلال السعودية بدور البراهيم من قبل “نادل” في أحد المطاعم بالرياض!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، وهي تتعرض للإذلال في أحد مطاعم الرياض.

إذلال بدور البراهيم

وظهرت بدور البراهيم بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي تجلس في أحد المطاعم، ويقوم نادل بالمطعم بإمساك ملعقة الطعام، ويقربها إلى بدور البراهيم، وحين تفتح فمها استعداداً لأكلها، يقوم بإبعادها، ويكرر فعلته، بينما هي تنظر للكاميرا مصدومة وعاجزة عن التصرف.

بدور البراهيم تبدو في قمة الاستمتاع والتلذذ بالاكل في احد مطاعم الرياض pic.twitter.com/AnYDtus24b — مشاهير'و'خرابيط٢ (@_jllc) January 8, 2021

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع المقطع ساخرين مما تعرضت له بدور البراهيم، من إذلال من نادل في مطعم.

وأثارت بدور البراهيم في وقت سابق موجة سخرية واسعة بين متابعيها بعدما تحدثت عن جسدها ووزنها و”الربربة”.

وظهرت بدور البراهيم بمقطع فيديو قالت فيه: “صديقاتي دائماً يقولون لي أنني عود الريان، ولم يزداد وزني أبداً في أي وقت”.

بدور البراهيم وعمليات تكميم المعدة

ونفت بدور البراهيم أن تكون قد خضعت لعمليات تكميم المعدة، مؤكدة أنها رشيقة دائماً وتتمنى لو تكسب القليل من الوزن، لكن هذا الأمر لا يتحقق لأنها لا تعيش راحة نفسية واستقرار عاطفي.

وتابعت بدور البراهيم: “أحب المربرب أنا، وأتمنى أن أربرب بكل صراحة، ولكن جسدي دائماً نحيف”.

بدور البراهيم : احب المربرب انا .. ! pic.twitter.com/52yxNKa9xB — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) December 28, 2020

تقليد هند القحطاني!

وسخر المغردون من حديث بدور البراهيم دائماً عن نفسها وتغزلها بجمالها، مؤكدين أنها بدون مكياج تُشبه الرجال، واتهمها آخرون بمحاولة تقليد مواطنتها هند القحطاني، والتي تباهت سابقاً بأنها “مربربة” وورثت هذه الميزة من والدتها.

بدور البراهيم “عبدة الفلوس”

وتصدرت السعودية بدور البراهيم حديث المغردين قبل أيام بعدما فضحت شاباً سعودياً أبدى استعداده لفعل أي شيء لها.

ونشرت بدور البراهيم رسالة الشاب الذي حاولت تغطية اسمه دون جدوى، وجاء فيها : “أحبك أكثر مما تتصورين، سبحان من خلقك، لست صغيراً ولا جاهلاً وأنا موظف بمرتبة عالية وعمري 34 عاماً، سأبكي بسبب حبك”.

وحاول عبدالله العنزي إغراء بدور البراهيم بالنقود، وكتب: “هل يمكن أن تزوديني بحسابك البنكي، أريد إرسال مبلغ من المال لك”.

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