فضحت الفنانة المصرية رحاب الجمل أحد الممثلين -لم تذكر اسمه- وكشفت أنه تعاطى الحشيش، أثناء “بروفة” أحد الأفلام الجديدة أمس الجمعة.

وكتبت رحاب الجمل منشورًا بعنوان “الممثل السكران”.

وقالت: “الممثل السكران .. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغنٍ شاب ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحكم برضو تعتبره حق مكتسب”.

“قلة أدب .. أنا هربيك”

وأضافت: “لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية متتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب”.

وقالت الفنانة: “المرة دي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هربيك”.

رحاب الجمل تكشف من هو الممثل السكران

ولاحقاً، كشفت الفنانة رحاب الجمل، هوية “الممثل السكران” وقالت إنه الفنان باسم سمرة.

وأضافت أن باسم سمرة “كان في حالة هياج” خلال البروفات في أحد الفنادق.

وأوضحت: “كنا قاعدين فوجئنا بباسم سمرة داخل علينا وغضبان جدًا وماكنش في وعيه، وشتم كل فريق العمل والممثلين، من غير أي سبب”.

وأكملت: «سمعت منه كم ألفاظ خادشة للحياء، وتجاوزات عمري ما سمعتها في حياتي”.

وقالت: “أول مرة أتعرض لموقف زي ده.. أنا أخدت الشنطة وجريت، ماكنتش عارفة هوصل لعربيتي إزاي وأمشي من المكان.. أنا لحد دلوقتي عمالة اترعش”.

النقابة تتوعد الممثل السكران

من جهته، قال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي إنه طلب من الفنانة رحاب الجمل كتابة مُذكرة وتوجيهها إلى النقابة في أقرب وقت بشأن التحقيق فيها.

وتوعد أشرف زكي بأن النقابة لن تتهاون تجاه أي مُخطئ، مضيفاً: “لا أحد فوق القانون”.

وأكد أنه سيتم الاطلاع على الأزمة كاملة والاستماع إلى أقوال رحاب الجمل، فور تقديمها مُذكرة بشكلٍ رسمي.

وأشار إلى أن أزمات الفنانين تُناقش وتُحل داخل أروقة النقابة وليس عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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