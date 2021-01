تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وابنه دونالد جونير وابنته ايفانكا وآخرين، وهم يحتفلون ويرقصون خلال متابعتهم لاقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول الأمريكي قبل عدة أيام.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، شكر دونالد جونيور من أسماهم بالوطنيين الرائعين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، وحث أنصار والده على القتال، قبل أن ينقل الهاتف لإظهار والده وشقيقته يتحدثان إلى شخصيات بارزة في البيت الأبيض.

The president and his co-conspirators watched, cheered and danced… as the violence they incited was about to go down. This needs to be way more viral. pic.twitter.com/SOrJmBbLKD

— Randi Mayem Singer (@rmayemsinger) January 7, 2021