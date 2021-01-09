تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وابنه دونالد جونير وابنته ايفانكا وآخرين، وهم يحتفلون ويرقصون خلال متابعتهم لاقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول الأمريكي قبل عدة أيام.

فيديو كشف الفضيحة

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، شكر دونالد جونيور من أسماهم بالوطنيين الرائعين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، وحث أنصار والده على القتال، قبل أن ينقل الهاتف لإظهار والده وشقيقته يتحدثان إلى شخصيات بارزة في البيت الأبيض.

The president and his co-conspirators watched, cheered and danced… as the violence they incited was about to go down. This needs to be way more viral. pic.twitter.com/SOrJmBbLKD — Randi Mayem Singer (@rmayemsinger) January 7, 2021

مبنى الكابيتول

ويظهر في الفيديو، عدد من الشاشات التلفزيونية تعرض لقطات إخبارية لمؤيديهم وهم يسيرون نحو مبنى الكابيتول، بينما يتم تشغيل أغنية بوب بصوت عال في الخلفية.

دونالد ترامب

ومن غير الواضح ما إذا كان الفيديو، الذي صوره دونالد جونيور على هاتفه المحمول، قد تم تصويره قبل أو بعد خطاب الرئيس دونالد ترامب، والذي دعا فيه مؤيديه إلى أن “يقاتلوا بقوة أكبر، ويتوجهوا إلى مبنى الكابيتول”.

الجدير ذكره، أنه وفي مشهد غير مسبوق في العاصمة الأمريكية، دخل متظاهرون كانوا من بين آلاف المحتجين المؤيدين لترامب في واشنطن، إلى المجلسين، فضلا عن القاعة المستديرة في الكابيتول حيث استخدم الغاز المسيل للدموع.

اخلاء الكونجرس

كذلك اجتاحوا ساحات الكابيتول وشرفاته، ما استدعى إخلاء المبنى بناء على أوامر من الشرطة.

وبعد ساعات من أعمال العنف والشغب، دعا ترامب في شريط فيديو نشره على حسابه على “تويتر” أنصاره “للعودة إلى ديارهم”

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