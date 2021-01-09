رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى يعترف بتلقي سبائك ذهب من أمراء في الخليج
رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى يعترف بتلقي سبائك ذهب من أمراء في الخليج
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شاهد فضيحة رئيس الحكومة الجزائري الأسبق مع امراء في الخليج!

كتب وطن
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أثار اعتراف رئيس الحكومة الجزائري الأسبق أحمد أويحيى بتلقيه صفائح من الذهب من أمراء في الخليج وبيعها في السوق السوداء زوبعة في الجزائر.

شاهدوا معنا التفاصيل في هذه القصّة المصوّرة من انتاج “وطن”:

اعتراف أحمد أويحيى جاء أمام هيئة محكمة، حيث يحاكم في قضية تصنيع السيارات وتمويل العهدة الخامسة.

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وخلال المحاكمة، اعترف أويحيى أنه باع 60 سبيكة ذهب في السوق السوداء، قُدمت كهدية للرئاسة من طرف أمراء 4 دول من الخليج، بمبلغ 350 مليون دينار جزائري.

كما اعترف الوزير أويحيى أنه حوّل 600 مليون سنتيم (حوالي 2.6 مليون دولار) لحساب زوجته.

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