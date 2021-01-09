“شاهد ” برشلونة يقصف بالثقيل فريق غرناطة برباعية نظيفة في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً كبيراً على فريق غرناطة بأربع أهداف نظيفة دون رد، خلال منافسات الجوالة ال 18 من دوري الدرجة الممتازة الإسباني على ملعب ” لوس كارمينيس”.

وسجل هدف التقدم لفريق برشلونة ” الكتالوني” الإسباني عن طريق الديك الفرنسي ” أنطوان غريزمان” 29 عاماً في الدقيقة ال 12 من مجريات الشوط الأول، بينما سجل هداف الدوري الإسباني الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هدفين في ال 35 و42 للفريق، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

رجلا المباراة

وجاء الهدف الرابع من جديد بتوقيع رجل المباراة الثاني بعد الأرجنتيني ميسي اليوم، الفرنسي ” أنطوان غريزمان” في الدقيقة ال 63 من أحداث الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بأربع أهداف نظيفة.

وبعد استعادة فريق برشلونة الإسباني عافيته والعودة لسلسلة انتصاراته من جديد وفوزه الأخير على غرناطة، يحتل الفريق الكتالوني المركز الثالث برصيد 34 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الجار أتلتيكو مدريد، بينما احتل الفريق الخاسر غرناطة في المركز السابع برصيد 24 نقطة، برتيب الدوري الإسباني الممتاز.