“شاهد” الميلان يدك شباك تورينو بهدفين نظيفين في دوري “الكالتشيو” الإيطالي

حقق فريق الميلان الإيطالي على حساب منافسه تورينو بهدفين نظيفين دون رد، ضمن منافسات الجولة ال 17 من دوري الدرجة الممتازة الإيطالي “الكالتشيو”، التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” سان سيرو” والذي يعتبر من أجمل الملاعب في دولة إيطاليا.

ضربة جراء في الدقيقة ال 36

جاء هدف التقدم عن طريق اللاعب البرتغالي في صفوف الميلان ” رفائيل لياو” 21 عاماً، في الدقيقة ال 25، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال 36 بركلة جراء للميلان سجلها لاعب الوسط الإيفواري ” فرانك كيسييه”، لينتهي الشوط الأول بفوز الميلان بهدفين نظيفين دون رد.

اقرأ المزيد: “شاهد” الميلان يحافظ على انتصاراته بتغلبه على بينفينتو ليتربع على صدارة الدوري الإيطالي

وشهد اللقاء عودة السلطان السويدي ” زلاتان إبراهيموفيتش” 39 عاماً، من على مقاعد البدلاء لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي استمرت لشهر تقريباً ومشاركته مع الفريق بالفعل في الدقيقة ال 85 أمام منافسه تورينو في نهاية الشوط الثاني بين الميلان “الشيطان” وفريقه المنافس تورينو.

ويحتل فريق الميلان الإيطالي في صدارة الترتيب برصيد40 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المنافس له على الصدارة “الانتر ميلان”، بينما احتل الخاسر تورينو في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 19 نقطة في الدوري الإيطالي الممتاز.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..