سوء الحظ وأجواء الطقس تفرض على الريال التعادل السلبي أمام أوساسونا بالدوري الإسباني

تعثر فريق ريال مدريد الإسباني أمام فريق أوساسونا، بالتعادل السلبي بين كلا الفريقين، ضمن منافسات الجوالة ال 18 من الدوري الإسباني للدرجة الممتازة، على ملعب ” أل ساردار”، المغطى بالثلج الأبيض بسبب سوء الحالة الجوية مع استمرار سقوط الثلوج طيلة أجواء المباراة بين المنافسين.

هدف ملغي

وشهدت طيلة المباراة السيطرة من كلا الفريقين على مجريات المباراة، رغم المحالات المتكرر من فريق ريال مدريد الإسباني بتسديد العديد من الأهداف باتجاه مرمى الخصم المستضيف أوساسونا، دون جدوى.

اقرأ المزيد: الريال يضرب سلتا فيغو بهدفين نظيفين ويتصدر ترتيب “الليغا” الاسبانية

حاول فريق ريال مدريد رغم الأحوال الجوية السيئة التي أصاب بها الملعب، في الدقيقتين ال 88 سجلها اللاعب الفرنسي كريم بنزيما 32 عاماً، ولكنه ألغيّ من حكم المباراة بداعي التسلل على اللاعب نفسه، لتنتهي المباراة بين كلا المنافسين بالتعادل السلبي دون أهداف.

الملعب اللي بـ تقام عليه مباراة الريال وأوساسونا بعد ساعة من الآن 😬! pic.twitter.com/h3V2JOfKwZ — ِ (@abdlmhsin) January 9, 2021

وبهذا التعادل يحتل فريق ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني بصدارة الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الجار المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما يحتل فريق أوساسونا في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد 15 نقطة بجدول الترتيب الليغا الإسبانية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد.