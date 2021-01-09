مباراة ريال مدريد وأوساسونا
مباراة ريال مدريد وأوساسونا
Videoرياضة

سوء الحظ وأجواء الطقس تفرض على الريال التعادل السلبي أمام أوساسونا بالدوري الإسباني

كتب وطن
0

تعثر فريق ريال مدريد الإسباني أمام فريق أوساسونا، بالتعادل السلبي بين كلا الفريقين، ضمن منافسات الجوالة ال 18 من الدوري الإسباني للدرجة الممتازة، على ملعب ” أل ساردار”، المغطى بالثلج الأبيض بسبب سوء الحالة الجوية مع استمرار سقوط الثلوج طيلة أجواء المباراة بين المنافسين.

هدف ملغي

وشهدت طيلة المباراة السيطرة من كلا الفريقين على مجريات المباراة، رغم المحالات المتكرر من فريق ريال مدريد الإسباني بتسديد العديد من الأهداف باتجاه مرمى الخصم المستضيف أوساسونا، دون جدوى.

اقرأ المزيد: الريال يضرب سلتا فيغو بهدفين نظيفين ويتصدر ترتيب “الليغا” الاسبانية

حاول فريق ريال مدريد رغم الأحوال الجوية السيئة التي أصاب بها الملعب، في الدقيقتين ال 88 سجلها اللاعب الفرنسي كريم بنزيما 32 عاماً، ولكنه ألغيّ من حكم المباراة بداعي التسلل على اللاعب نفسه، لتنتهي المباراة بين كلا المنافسين بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبهذا التعادل يحتل فريق ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني بصدارة الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الجار المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما يحتل فريق أوساسونا في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد 15 نقطة بجدول الترتيب الليغا الإسبانية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد.

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

الزمالك المصري يواصل انتصاراته بتغلبه على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة

الهدهد

بعد أن حوله ابن زايد إلى حمار.. مفكر إماراتي بارز: القدس عاصمة إسرائيل

الهدهد

بعد أن رضخ ابن سلمان أمام الأمير تميم.. الخطوط الجوية السعودية تستأنف رحلاتها إلى قطر…

الهدهد

ابنة عم سوزان مبارك زوجة المخلوع و3 مسؤولين أخرين متهمين في قضية فساد بعدما سرقوا…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.