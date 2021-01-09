حادث سير للجمال في السعودية
حادث سير للجمال في السعودية
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تناثرت أشلائهم وطاروا في الهواء.. سعودي يُوثق مشهداً عنيفاً أفقده عقله بسبب الجمال السائبة!

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وثق مواطن سعودي حادث سير مروع بعدما اصطدمت سيارة بعدد من الجمال السائبة أثناء عبورها طريق أبو حدرية العام في المنطقة الشرقية شرق السعودية.

قطيع من الجمال

ويظهر بالفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع ورصدته “وطن”، لحظة عبور قطيع من الجمال، وفجأة اصطدمت سيارة مسرعة بها، وتطايرت أشلاء عدد من الجمال نتيجة قوة التصادم، كما تحطمت السيارة بشكل كامل.

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وفاة مواطن

ويُسمع موثق الفيديو وهو يصرخ من هول المشهد قائلاً: “أخو نورة أخو نورة، مات مات”، ويطالبه رفيقه بالسيارة أن يتصل فوراً بالإسعاف، لكنه يكرر بأن سائق السيارة التي اصطدمت بالجمال قد مات.

ما سبب الحادث

وأجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي على حزنهم بسبب هذه الحادث المروع، لكنهم اختلفوا حول المُتسبب بذلك، فمنهم من يرى أن ظاهرة سير قطعان الإبل والجمال في الشوارع السريعة يجب أن تنتهي، خاصة أننا أصبحنا في عام 2021، وليست مظهراً حضارياً، ومنهم من ألقى باللوم على السائق، لأنه تجاهل لوحة وُضعت على الطريق تُنوه إلى أنه “معبر جمال”.

الطرق السريعة

هذا وتشهد السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في الحوادث المرورية الناتجة عن الاصطدام بالإبل على طرقات السفر السريعة، حيث ذكرت إحصائية رسمية لوزارة النقل عام 2018 أن الحوادث الناتجة عن الحيوانات السائبة بلغت 355 حادثاً تسببت بوفاة وإصابة 287 شخصاً.

وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر قراراً في نفس العام يلزم ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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