وثق مواطن سعودي حادث سير مروع بعدما اصطدمت سيارة بعدد من الجمال السائبة أثناء عبورها طريق أبو حدرية العام في المنطقة الشرقية شرق السعودية.

قطيع من الجمال

ويظهر بالفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع ورصدته “وطن”، لحظة عبور قطيع من الجمال، وفجأة اصطدمت سيارة مسرعة بها، وتطايرت أشلاء عدد من الجمال نتيجة قوة التصادم، كما تحطمت السيارة بشكل كامل.

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وفاة مواطن

ويُسمع موثق الفيديو وهو يصرخ من هول المشهد قائلاً: “أخو نورة أخو نورة، مات مات”، ويطالبه رفيقه بالسيارة أن يتصل فوراً بالإسعاف، لكنه يكرر بأن سائق السيارة التي اصطدمت بالجمال قد مات.

حادث مروع لإصطدام سيارة بقطيع من الإبل .. pic.twitter.com/A0NaD8x6AF — مشاهير'و'خرابيط٢ (@_jllc) January 8, 2021

ما سبب الحادث

وأجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي على حزنهم بسبب هذه الحادث المروع، لكنهم اختلفوا حول المُتسبب بذلك، فمنهم من يرى أن ظاهرة سير قطعان الإبل والجمال في الشوارع السريعة يجب أن تنتهي، خاصة أننا أصبحنا في عام 2021، وليست مظهراً حضارياً، ومنهم من ألقى باللوم على السائق، لأنه تجاهل لوحة وُضعت على الطريق تُنوه إلى أنه “معبر جمال”.

لا حول ولا قوة الا بالله ياكثر هذي المناظر ولا حسب ولا رقيب على اصحاب الابل https://t.co/W2saaew42W — ٰنُفيل (@iimg17) January 9, 2021

دخلنا ٢٠٢١ وللحين الابل يقطعون الشارع وللحين فيه ناس تتوفى بسبهم لييييين متى قسم بالله مهزله https://t.co/LUowN5rxFD — َ (@Xm7sn0) January 9, 2021

انقهرت من المقطع .. الله يشفيه يارب او الله يرحمه !

مادري هو ميت ولا حي لكن ودك اي راعي ابل تاصل ابله للزفلت غرامة مليون !!

حتى لو راعي السيارة ماشاف ياخي

كلنا نسج بالطريق وتجينا فهاوة !

اللهم اني استودعتك اغلى الناس ابوي واخواني . https://t.co/4QPFUNlOrE — – Nazzal (@_3aady) January 9, 2021

حسبي الله و نعم الوكيل

ناس متهوره

قدامهم لوحة معبر جمال و مع ذلك يمشو مسرعين

وش ذنب البهايم بعد، هي تمشي على سجيتها ماتفهم ان ذا طريق.

امس واحد نفس الش ورانا و يكبس وتجاوز كنه صاروخ مع ان الطريق بالبر وكله جمال. https://t.co/Dt6RdzbFCe — هيا أعزها الله (@haya_HRM) January 9, 2021

إلى متى الحوادث ذي تحصل معقولة مافي حل💔 https://t.co/5QudR4Sxyk — أصيل | ‏‎ (@7dil_X) January 9, 2021

الله لايوفق كل راعي أبل يترك حلاله يقطع الخط كذا حسبي الله عليهم توفى ابوي قبل عامين بسببهم💔 https://t.co/NwOIkKroOp — . (@fxv_87) January 9, 2021

الراعي والرعيه بنفس مستوى الادراك https://t.co/Wj7MRWu0aZ — اندل (@R1ndlBox) January 9, 2021

الطرق السريعة

هذا وتشهد السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في الحوادث المرورية الناتجة عن الاصطدام بالإبل على طرقات السفر السريعة، حيث ذكرت إحصائية رسمية لوزارة النقل عام 2018 أن الحوادث الناتجة عن الحيوانات السائبة بلغت 355 حادثاً تسببت بوفاة وإصابة 287 شخصاً.

وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر قراراً في نفس العام يلزم ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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