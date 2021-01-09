تحل غدا، الأحد، الـ10 من يناير الذكرى الأولى لوفاة سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، وتستعد السلطنة لإطلاق كتاب يتناول سيرته الذاتية تزامنا مع حلول الذكرى الأولى.

ذكرى وفاة السلطان قابوس

وفي هذا السياق تصدر وسم “#ذكرى_وفاة_السلطان_قابوس” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة، حيث عبر العديد من العمانيين عن تألمهم لرحيل مؤسس نهضتهم، وعددوا عبر تغريداتهم إنجازته خلال فترة حكمه.

قابوسُ القائدُ .. سلطانٌ خالدٌ .. وعدٌ ووفاءٌ

هذا وأعلنت رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة ممثلة في التوجيه المعنوي، أنها ستصدر غدًا كتابا بعنوان (قابوسُ القائدُ .. سلطانٌ خالدٌ .. وعدٌ ووفاءٌ ).

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وسيتضمن الكتاب سردا وتوثيقا للأحداث التي مرت بها السلطنة في يوم العاشر من يناير 2020م حينما فقدت السلطنة قابوس بن سعيد بن تيمور، وما سبقها وتخللها من إجراءات وسلاسة في انتقال الحكم وتنصيب السلطان هيثم بن طارق، سلطانا للبلاد مع تناول ومضات من فكر السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور وما خلَّفه من مآثر جمة .

هيثم بن طارق تولى مقاليد الحكم

ويأتي إصدار الكتاب متزامنا مع مرور عام على وفاة السلطان قابوس، والذكرى الأولى ليوم تولي هيثم بن طارق، مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير ٢٠٢٠م.

ويضم كتاب (قابوسُ القائدُ .. سلطانٌ خالدٌ .. وعدٌ ووفاءٌ) بين جنباته ستة فصول.. تضمن الفصل الأول ومضات من مسيرة السلطان قابوس بن سعيد، الحافلة بالعطاء وفكره المنير.

تأسيس الدولة البوسعيدية

وتحدث الفصل الثاني عن تأسيس الدولة البوسعيدية ونظام الحكم في الدولة، فيما سرد الفصل الثالث تفاصيل الأحداث التي مرت بها السلطنة منذ إعلان وفاة قابوس حتى تنصيب هيثم بن طارق.

وتناول الفصل الرابع تشييع جثمان السلطان قابوس بن سعيد، واستقبال السلطان هيثم بن طارق لجموع المعزين من دول العالم وأبناء الوطن.

خبر وفاة السلطان قابوس

وتطرق الفصل الخامس للكتاب الى أبرز ما اتخذته الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية عند تلقيها خبر وفاة السلطان قابوس، وما أعلنته من بيانات نعي للسلطان الراحل وأهم ما قاله زعماء وقادة دول العالم عن مسيرته.

بالإضافة إلى ما تم نشره عنه في مختلف وسائل الإعلام، وجاء في الفصل السادس للكتاب ومضات من مسيرة السلطان هيثم بن طارق.

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