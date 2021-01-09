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حزن في الكويت .. هذا هو سبب وفاة الفنان صادق الدبيس وآخر صورة له صادمة!

كتب وطن
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توفي الفنان الكويتي صادق الدبيس 62 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان. وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية

وشارك “الدبيس” في العديد من البرامج والاعمال الفنية منها: سلامتك وقاصد الخير وأبناء الغد وسوق المقاصيص.

وسيوارى جثمان الفنان الراحل الثرى اليوم بعد صلاة العصر في مقبرة صبحان بالكويت.

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وقبل أيام انتشرت آخر صور للفنان من داخل المستشفى صدمت متابعيه نظراً لتدهور حالته الصحية بسبب المرض .

وسارع مشاهير وفنانون ومغرّدون خليجيون الى نعي الفنان الراحل صادق الدبيس.

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