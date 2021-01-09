حزن في الكويت .. هذا هو سبب وفاة الفنان صادق الدبيس وآخر صورة له صادمة!

توفي الفنان الكويتي صادق الدبيس 62 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان. وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية

وشارك “الدبيس” في العديد من البرامج والاعمال الفنية منها: سلامتك وقاصد الخير وأبناء الغد وسوق المقاصيص.

وفاة الفنان صادق الدبيس عن عمر ناهز الـ62 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.. وشارك الدبيس في العديد من البرامج والاعمال الفنية منها سلامتك وقاصد الخير وأبناء الغد وسوق المقاصيص. pic.twitter.com/i1Y7wXwxTI — المجلس (@Almajlliss) January 9, 2021

وسيوارى جثمان الفنان الراحل الثرى اليوم بعد صلاة العصر في مقبرة صبحان بالكويت.

وقبل أيام انتشرت آخر صور للفنان من داخل المستشفى صدمت متابعيه نظراً لتدهور حالته الصحية بسبب المرض .

وسارع مشاهير وفنانون ومغرّدون خليجيون الى نعي الفنان الراحل صادق الدبيس.

رحمه الله عليه 🙏🏻 https://t.co/AaN2akKrmS — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) January 9, 2021

انا لله وانا اليه راجعون

انتقل الى رحمة الله تعالى الفنان صادق الدبيس الله يرحمه ويصبر قلب اهله واحبابه على فراقه pic.twitter.com/nUWaOtjvwq — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) January 9, 2021

انا لله وانا اليه راجعون

انتقل الى رحمة الله تعالى الفنان صادق الدبيس

الله يرحمه ويصبر قلب اهله واحبابه على فراقه pic.twitter.com/H6Yzle16iL — محمد العلوي (@m7amad_al3alawi) January 9, 2021

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