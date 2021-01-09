أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، تلقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، امس الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في مدينة نيوم، ليصبح بذلك أرفع مسؤول في السعودية يتلقى اللقاح.

الملك سلمان ظهر متعب وغير متزن

ونشرت الوكالة السعودية، مقطع فيديو وصور رصدتها “وطن”، تظهر تلقي الملك سلمان اللقاح، فيما ظهر متعب وغير متزن ولم يحرك أي ساكن خلال تلقيه اللقاح، الأمر الذي يثير الشكوك حول طبيعة حالته الصحية.

وزير الصحة السعودي

وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، إن الملك سلمان تلقى اللقاح حرصاً منه على الوقاية من هذا الفيروس، مشيراً إلى أن مبادرة الملك سلمان تأتي تأكيداً على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج.

أرفع مسؤول سعودي

ويعد الملك سلمان أرفع مسؤول في المملكة العربية السعودية يتلقى لقاح كورونا، فيما سبقه نجله ولي العهد، محمد بن سلمان، إضافة إلى نجله الآخر خالد الذي يشغل منصب نائب وزير الدفاع، وخليجياً تلقى أمير قطر وملك البحرين، إضافة إلى رئيسي وزراء الإمارات والكويت، تطعيماً ضد الفيروس التاجي، فضلاً عن وزراء الصحة في معظم دول الخليج الست.

الجدير ذكره، أن المملكة بدأت منتصف الشهر الماضي حملة تطعيم ضد الوباء هي الكبرى في تاريخها، في حين فتحت كافة حدودها أمام حركة السفر، مطلع يناير الجاري، حيث بلغ مجموع الإصابات في السعودية 363.582 حالة، في حين بلغ مجموع المتعافين 355.208 حالات، فيما وصل عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 6.282 حالة.

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