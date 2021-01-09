المتحولة جنسيا هيفا ماجيك ترفض مقارنة شكل دكتورة خلود بها .. وهذا ما قالته بحقّها

ردّت المتحولة جنسيا هيفا ماجيك على تشبيه الفاشينيستا الكويتية دكتورة خلود بها بعد عمليات التجميل التي أجرتها الأخيرة.

وقالت هيفا ماجيك إنّ هناك الكثير يقلّدونها في عمليات التجميل، معتبرةً نفسها رمزاً من رموز عمليات التجيمل.

وأضافت المتحولة جنسيا أنها ترفض المقارنة بها، وقالت إنّه إذا كان هذا جمال دكتورة خلود وليس “فلتر” فهي “صاروخ”.وفق تعبيرها

وكانت دكتورة خلود اثارت ضجةً بعد نشرها صوراًجديدة تظهرها بشكل مغاير تماما لما يعرفه متابعوها بعد اجرائها عمليات تجميل مؤخراً .

ونشرت دكتورة خلود الصور عبر حسابها في سناب شات، وعلّق متابعون عليها بقولهم إنها أصبحت تشبه الفنانة اللبنانية نيكول سابا، والمتحول جنسياً هيفاء ماجيك، وذلك بعد تغيير شكلها بعمليات التجميل .

وسخر احد المعلقين من الفاشينيستا الكويتية قائلاً إنّها “ركبت وجه جديد”.فيما وصف آخر مظهر دكتورة خلود بالمرعب تمامًا.حسب قوله

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