الزمالك المصري يواصل انتصاراته بتغلبه على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة

فاز فريق الزمالك المصري فوزه على فريق طلائع الجيش، بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، في الجولة السادسة من دوري المصري الممتاز، على ملعب ” استاد السويس الجديد”.

وبدء مباراة الشوط الأول بسيطرة فريق الزمالك “البيضاوي” على مجريات أحداث اللقاء أمام المنافس “طلائع الجيش”، لينجح الفريق في الدقيقة ال 17 عن طريق اللاعب يوسف أوباما 25 عاماً بكرةٍ رأسية قوية اهتز بها شباك مرمى “طلائع الجيش”، جاءت بعد عرضية من الجانب الأيمن نفذها اللاعب حازم محمد إمام 32 عاماً، لينتهي الشوط الأول بين كلا الفريقين بهدف نظيف للبيضاوي دون رد.

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هدفي اللاعب إمام عاشور

ومع بداية أحداث مجريات الشوط الثاني، نجح لاعب خط الوسط إمام عاشور 22 عاماً، من تسديد هدفي اللقاء لصالح فريق الزمالك المصري في الدقيقتين ال 49 وال 71، لينتهي أحداث اللقاء بفوز الزمالك “القلعة البيضاء” بثلاثة أهداف نظيفة دون رد من قبل الضيف المنافس “طلائع الجيش”.

اهداف الزمالك وطلائع الجيش pic.twitter.com/Er2ABSasXf — 🚨🏅اخبار الكره المصريه⚽️والعالميه🏅 (@kooramasrya2020) January 9, 2021

وبهذا الفوز نجح فريق الزمالك المصري من رفع رصيده إلى 13 نقطة، بتقاسم الصدارة مع المتصدر وحمل اللقب ” الأهلي المصري” بنفس النقاط في مركزي الأول والثاني، بينما يحتل فريق طلائع الجيش في أدنى الترتيب برصيد نقطة وحيدة، بترتيب الدوري المصري الممتاز.

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