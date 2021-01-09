استياء عربي عبر “السوشيال ميديا” بشأن اللاعب المغربي يوسف النصيري

حالة من الجدل والدهشة تداولها النشطاء العرب والمغاربة، بشأن المهاجم المغربي المتألق في صفوف فريق أشبيلية الإسباني، يوسف النصيري 23 عاماً، في عدم نيله جائزة جائزة أفضل لاعب في المباراة التي سجل فيها ” هاتريك” في شباك مرمى ريال سوسيداد، والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعبر النشطاء العرب عبر منصات التواصل الاجتماعيعن استيائهم من عدم حصول مهاجم إشبيلية، النجم المغربي يوسف النصيري على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي سجل فيها هاتريك ضد ريال سوسيداد، وتفضيل زميله البرازيلي فرناندو في جائزة رجل المباراة.

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النصيري متساوياً مع بنزيما

وقد رفع النصيري رصيده من الأهداف إلى 8 أهداف، متساوياً مع الديك الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما 33 عاماً المهاجم في فريق ريال مدريد الإسباني، ويكون على بعد هدفين من جيرارد مورينو 28 عاماً والذي يلعب مهاجمًا لنادي فياريال الإسباني ب10 أهداف، وثلاثة أهداف في صدارة الهدافين الأرجنتيني ليونيل ميسي 31عاماً مهاجم فريق برشلونة الإسباني برصيد 11 هدفاً.

يشار إلى أنه بعد “هاتريك اليوم” وصل المغربي يوسف النصيري إلى 30 هدف في الدوري الاسباني الممتاز، ليصبح ثالث أفضل هداف مغربي في “الليغا” الإسبانية بعد اللاعبين بن مبارك 58 هدفاً ويوسف العربي 43 هدفاً.

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