لقاءات نارية منتظرة .. قرعة دوري المجموعات المتأهلة من دوري أبطال أفريقيا

أقيمت مساء اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات المتأهلة لدور ال33 من دوري أبطال أفريقيا لعام 2020-2021، حيث لقاءات نارية منتظرة بين البطل المصري وحامل اللقب السابق” الأهلي” والبطل السوداني ” المريخ”، وكذلك وقوع الزمالك المصري ” القلعة البيضاء”، في مجموعة قوية مع فريق الترجي التونسي وتونغيت السينغالي ومولودية الجزائر.

المريخ السوداني والأهلي المصري

وجاءت المجموعات التي ستخوض المنافسات في الدور المجموعات القادم بعد تأهلها من الدور ال 32 من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقي، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي المصري، كلوب الكونغرلي، سيمبا التنزاني، المريخ السوداني.

المجوعة الثانية: مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوبي الأفريقي، الهلال السوداني، شباب بلوزداد الجزائري.

المجموعة الثالثة: الوداد الرياضي المغربي، حوريا كوناكري الغيني، بترو أتلتيكو الأنغولي، كايزر تشيفز الجنوبي الأفريقي.

المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي، الزمالك المصري، مولودية الجزائر، تونغيت السينغالي.

ومن المقرر أن تبدأ جولة المجموعة الأولى لخوض المنافسات في الثاني عشر من شهر فبراير القادم، من دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.