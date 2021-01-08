عادت عارضة الأزياء السورية شمس الملا، ابنة مُخرج مسلسل “باب الحارة” الشهير بسام الملا لتثير جدلاً بإطلالة على أحد شواطئ مدينة دبي في الإمارات.

ونشرت شمس الملا، صورة على حسابها الرسمي في انستجرام رصدتها “وطن”، مرتدية ما يشبه حمالة صدر ملونة بالأزرق المتدرج ونسقت معها سروال ساقاه واسعتان “جوب كيلوت” باللون نفسه.

وحسب الصورة، فقد حملت الفنانة السورية في يدها حقيبة مخصصة للبحر، كما وضعت يدها على جبهتها لتحمي وجهها من أشعة الشمس.

كما ونشرت شمس الملا صوراً ظهرت فيها بفستان فاضح زهري اللون كشف عن ساقها.

الجدير ذكره، أن ابنة مخرج باب الحارة، بسام الملا، شمس، اعتادت على نشر صورها بإطلالات جريئة ومشاركتها مع متابعيها غير آبهة بالانتقادات التي تطالها على المبالغة في كشف أجزاء من جسدها.

وكانت شمس أثارت ضجة باحتفالها بعيد ميلادها الـ25 آعلى متن أحد اليخوت المزينة بالبالونات .

وكانت شمس قد اتخذت من منصة “انستجرام” منبرا لها لاستعراض ذوقها الخاص في الموضة ، حيث نالت شهرة كبيرة خولتها الدخول لـ عالم تسويق المنتجات على الإنترنت ، وذلك بعد اختيارها كوجه إعلاني لعدة علامات تجارية عالمية .

الجدير بالذكر أن شمس دخلت مجال التمثيل في الجزء التاسع والأخير من مسلسل باب الحارة تحت إشراف والدها المخرج.

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