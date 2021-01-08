مباراة بيراميدز والبنك الأهلي
مباراة بيراميدز والبنك الأهلي
Videoرياضة

“شاهد ” التعادل السلبي يحسم اللقاء بين بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري المصري

كتب وطن
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تعثر فريق “بيراميدز” المصري أمام منافسه البنك الأهلي، بالتعادل السلبي دون تسجيل أي أهداف، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الممتازة المصري على ملعب ” استاد الشرطة” في العباسية.

 

الضغوط والمحاولات

حاول فريق “بيراميدز” ممارسة الضغط عل مجريات أحداث الشوطين من المباراة من أجل تسجيل هدف في شباك حارس مرمى البنك الأهلي “محمود الزنفلي” 28 عاماً، الذي تألق بصده للعديد من الأهداف والمحاولات طيلة أحداث المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين دون تسجيل أي أهداف.

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وبهذا التعادل يحتل فريق “بيراميدز” في المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بفارق 5 نقاط  عن المتصدر وحامل اللقب السابق فريق ” الأهلي المصري”، بينما احتل الفريق المنافس ” البنك الأهلي” في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط  في الدوري المصري الممتاز.

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