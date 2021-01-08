ردّ قطري “ناري” على تصريحات أنور قرقاش لإفشال المصالحة الخليجية

ردّ مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية أحمد الرميحي، على تصريحات الوزير الإماراتي انور قرقاش، ربط فيها استعادة بلاده للعلاقات مع قطر بتعاملاتها مع إيران وتركيا، وما وصفها بـ”الجماعات الإسلامية المتطرفة”.

واعتبر الرميحي أن “‏المحاولات الهامشية لتعكير صفو الأجواء الإيجابية للمصالحة الخليجية متوقعة”.

المحاولات الهامشية لتعكير صفو الاجواء الايجابية للمصالحة الخليجية متوقعة، وللأسف أننا نرى مسؤول مثل وزير الدولة قرقاش يصرح بشكل لا يليق بمستوى الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة. https://t.co/Y47w480Gvc — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) January 8, 2021

وأضاف: “للأسف نرى مسؤولا مثل وزير الدولة (للشؤون الخارجية الإماراتي) أنور قرقاش، يصرح بشكل لا يليق بمستوى الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة”.

وتابع: “‏لن نلتفت إلى تلك المحاولات، ولدولة قطر نظرة إيجابية لمستقبل الخليج ووحدته ووحدة مصيره”.

لن نلتفت إلى تلك المحاولات ،

لدولة قطر نظرة ايجابية لمستقبل الخليج ووحدته ووحدة مصيره، التركيز في العمل الإيجابي افضل من التصريحات السلبية — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) January 8, 2021

والخميس، قال قرقاش إن “استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة ستستغرق وقتا وتعتمد على تعاملات قطر المستقبلية مع إيران وتركيا والجماعات الإسلامية المتطرفة”، بحسب قناة “CBS” الأمريكية.

والثلاثاء، عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.

وجاء انعقاد القمة، غداة إعلان الكويت توصل السعودية وقطر إلى اتفاق بإعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، إضافة إلى معالجة تداعيات الأزمة الخليجية.

وشهدت المنطقة الخليجية أزمة حادة منذ يونيو/ حزيران 2017، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.