توقعات مثيرة لعالمة فلك لبنانية لمصير محمد بن سلمان ومحمد بن نايف هذا العام!

أطلقت عالمة الفلك اللبنانية، جومانا وهبي، سلسلة من التوقعات الخاصة بالعام الجاري 2021، فاجأت فيها العالم العربي خاصة بتوقعاتها عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقالت جومانا وهبي، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن السعودية ستوقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، كما أن موسم الحج لن يكون مثل السنوات الماضية والأمر لن يكون له علاقة بفيروس كورونا المتفشي في العالم، علاوة على الخلافات السعودية الإيرانية على النفوذ باليمن.

لا حصانة لـ محمد بن سلمان .. وخطر يهدد محمد بن نايف!

وأضافت وهبي: “أن أزمة الحكم والصراع بالسعودية لن تنتهي خلال العام الجاري، وأن المملكة ستمارس ضغوط على دول إسلامية للتطبيع مثل جيبوتي، موريتانيا، أندونيسيا، كما سيتم تشكيل جبهة خليجية ضد إيران ونار في المملكة، واعتداء كبير وأعمال إرهابية واشتباكات مسلحة”.

وأكدت وهبي، أن المملكة ستشهد اعتقالات جديدة وستشمل الكبار والصغار، وأنه لا حصانة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأن الخطر يهدد حياة ولي العهد السابق محمد بن نايف، مضيفةً: “حزن سيلف المملكة العربية السعودية ومصالحة قطرية سعودية تركية”.

توقعات جمانة وهبي للحرب بين حزب الله واسرائيل

وفيما يتعلق بإمكانية اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، قالت وهبي: “لا حرب مع إسرائيل بشكل مباشر، لكن هناك مناوشات وتحركات على الحدود، مشيرةً إلى أن هزة أمنية خطيرة في بداية السنة وقد تصيب العمق في الضاحية الجنوبية.

وأشارت وهبي، إلى استمرار العقوبات الاميركية لحصار بعض القوى السياسية ومؤسسات وشخصيات حزبية وسياسية، وحتى على حزب الله وبيئته وجمهور المقاومة وقرض الحسن.

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