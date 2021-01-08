السعودية العنود العيسى تنشر صوراً صادمة لما فعله بها حبيبها بعد علاقة حميمة!

أثارت مشهورة السوشيال ميديا السعودية، العنود العيسى، موجة غضب واسعة، بعد ظهروها للمرة الثانية بصورة جريئة جداً أظهرت خلالها علامات التقبيل من حبيبها على رقبتها.

العنود العيسى وقبلات على رقبتها!

وفق ما رصدت “وطن”، ظهرت العنود عارية الصدر، تستعرض بكل جرأة العلامات التي طبعها حبيبها على رقبتها في إشارة إلى حميمية العلاقة ووصولها إلى مراحل متقدمة، دون زواج شرعي.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم من قلة حياء السعودية العنود، معبرين عن استنكارهم من تصرفاتها المتكررة والتي تخالف الدين الإسلامي والأعراف بالمملكة.

واعتبر مغردون أنّ “العنود” تريد أن يصبح اسمها “ترند” لذلك تلجأ إلى مثل هذه الصور القذرة.حسب تعبيرهم

صور حبيب العنود

وكانت العنود قد أعلنت لمتابعيها أنها في علاقة غرامية مع شاب أجنبي في أمريكا .

ونشرت العنود العيسى صور عشيقها الجديد، الذي قالت إنّها تعرّفت عليه حينما كانت في “هاواي”، مشيرة ً إلى اّنه يعمل في محلّ خاص بالكريمات.

وذكرت أنها تعرّفت عليه في شهر يناير/كانون ثاني الماضي، وانتقل إلى لوس انجلوس ليكون بقربها، مؤكدةً انه ليس عربي.

من هي العنود العيسى ؟!

العنود العيسى طالبة سعودية مبتعثة للدراسة في الولايات المتحدة، وذاع صيتها على مواقع التواصل في ديسمبر العام الماضي، حينما نشرت مقطعا عبر “يوتيوب”عبارة عن مقاطع مجمّعة تحكي فيها قصتها وكيف أصبحت فتاة يصفها الآخرون بـ”الفاسدة”، وادعت أن السبب وراء هذه السلوكيات هو تعرضها للاغتصاب على يد ابن شقيقتها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..