تفاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بإستغلال أحد الأشخاص لاسمها، ومحاولته استدراج الفتيات إلى منزله.

فيلم من بطولة هيفاء وهبي

وأعادت هيفاء وهبي نشر المحادثة التي حدثت بين هذا الشخص، وإحدى الفتيات والتي يُخبرها بها أنهم يقومون بتجارب أداء للتمثيل في فيلم من بطولة هيفاء وهبي، ويحاول استدراجها والحصول على مبتغاه.

وعلقت وهبي على الصورة بتحذير شديد اللهجة، عبر خاصية “الستوري” على “إنستجرام”، وقالت إنها ستقوم باللجوء إلى القضاء، وتحاسب كل من يدّعي أو ينتحل صفة أو يتحدث باسمها، وأنه تحت طائلة الملاحقة القانونية.

هيفاء ولفظ خارج

وسبق أن أثارت وهبي، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما نسب إليها من هجوم على المخرج طارق العريان، طليق الفنانة السورية أصالة نصري.

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا تعليقاً حينها يزعم أنه صادر من حساب الفنانة هيفاء وهبي الرسمي على “انستغرام”، يحمل “لفظا خارجا” وجهته إلى العريان، تعليقا منها على الصورة التي شاركتها أصالة نصري له مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، ووصفتها بأنها “أقسى صورة مرت عليها”.

هيفاء وهبي

وفاجأت هيفاء وهبي الجميع بنفيها أن يكون ذلك التعليق له علاقة بها، وأوضحت عبر خاصية “الستوريز” على “إنستغرام”: “أحب أقول لمن ركب هذا البوست البشع أنك إنسان بتشبه الوصف الذي مكتوب فعلا، وبحب أقول للي صدقوا إن هذا بوست فعلا من عندي كان من الممكن أن تتأكدوا بكل بساطة أنه تركيب بمجرد الدخول لصفحتي، اقتضى التوضيح”.

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لقاح كورونا

هذا وقد دافعت هيفاء وهبي عن فكرتها بالتشكيك في فعالية اللقاح المنتظر لفيروس كورونا المستجد. وذلك بعد الانتقادات الساخرة التي طالتها بعد الإدلاء برأيها في لقاح كورونا.

وعبر خاصية الستوريز قالت هيفاء منتقدة الساخرين منها: “كل انسان حرّ في رأيه الشخصي ويا ريت الدكاترة اللي تدخلوا في قراري يركزوا مع مرضاهم ويوقفوا بكاء ونويح على شقفة ستوري نزلت عندي”.

واستعانت هيفاء برأي طبيب مختص في مجال الجرثوميات ونشرت مقاطع فيديو له وهو يشرح تفاصيل عن اللقاح وتأثيره على صحة الناس. مؤكداً ان اي لقاح جديد لا يمنع التعرض للفيروس وبأن هذا اللقاح ليس له علاقة بالطب، وانما هو تجارة بحتة”. وهو ما اكدت عليه النجمة اللبنانية.

وكانت هيفاء وهبي اثارت ضجة كبيرة بمنشور قالت فيه: “40 عاما ولم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من مرض السرطان أو الإيدز. ومحتاجين على الأقل 100 سنة كمان، حتى البرد العادي الشائع مالوش علاج، بخصوص فيروس كورونا. في أقل من سنة تم اكتشاف تطعيم له، وعايزني أخده، لاء شكرا مش عايزة مش هاخده”.

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