حصار قطر كان لأجل السعودية.. مشادة بين ضاحي خلفان وكاتب سعودي مقرب من الديوان بسبب المصالحة

شهد موقع تويتر للتواصل الاجتماعي حالة من التجاذب بين كل من نائب رئيس شرطة دبي الأسبق ضاحي خلفان، والكاتب السعودي المقرب من البلاط الملكي إبراهيم السليمان، بشأن المصالحة الخليجية الأخيرة.

تغريدة ضاحي خلفان عن المصالحة

وكانت البداية بنشر خلفان تغريدة رصدتها (وطن) قال فيها: “في اعتقادي أن المصالحة مع المملكة وانتظار البقية للوضع هي عملية موفقة، المقاطعة أصلا هي لمطالب سعودية في الأساس، والامتثال لتنفيذها هو المطلب ونأمل ان تكون الامور على مايرام.”

في اعتقادي ان المصالحة مع المملكة…وانتظار البقية للوضع…هي عملية موفقة…المقاطعه اصلا هي لمطالب سعودية في الأساس…الامتثال لتنفيذها..هو المطلب…ونأمل ان تكون الامور على مايرام. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 6, 2021

ابراهيم السليمان

ليرد عليه إبراهيم السليمان مخالفا: “لا أظنها مطالب سعودية بالأساس فقط يا أبو فارس، بل هي مطالب الدول الأربع المتضررة وإلا لما انتظر البقية الوضع كما تفضلت، رغم أن البيان واضح وأقر بطي الملف وإنهاء الخلاف”.

لا اظنها مطالب سعودية بالاساس فقط يا ابو فارس بل هي مطالب الدول الأربع المتضررة والا لما انتظر البقية الوضع كما تفضلت رغم ان البيان وضح واقر بطي الملف وانهاء الخلاف .. https://t.co/W3Vl0CXqoZ — إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) January 6, 2021

التحالف الخليجي

فقام ضاحي خلفان بتأكيد رأيه ومحاولة إظهار أن الحصار كان لأجل السعودية بالأساس بالقول، أن التحالف الخليجي تقوده المملكة العربية السعودية بالأساس.

انت تعلم ان التحالف تقوده السعودية…. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 6, 2021

فما كان من إبراهيم السليمان إلا القول أن السعودية نعم تقود التحالف، ولكن المطالب كانت للدول الأربع المشاركة في حصار قطر وليس السعودية فقط.

تقوده نعم لكن المطالب مطالب الدول الاربع وليست السعودية وحدها .. https://t.co/Wu5vrDVgdb — إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) January 6, 2021

ولعت

من جانبه سخر المغرد القطري الشهير “بوغانم” من الخلاف العلني بين الطرفين وغرد:”ولعت بين إبراهيم السليمان وضاحي خلفان”

حلوووو ..

ولعت بين ابراهيم السليمان وضاحي خلفان

ضاحي يقول المطالب السعوديه

والسليمان يقول هي مطالب الدول 4 😅😅

الخلاصه .. الامارات تبغي تلصق كل شي في

رااااس السعوديه .. https://t.co/ebc7I3Pzk6 — بوغانم (@abughanim73) January 6, 2021

وتابع:”ضاحي يقول المطالب السعودية، والسليمان يقول هي مطالب الدول 4 الخلاصة الامارات تبغي تلصق كل شي في راس السعودية”.

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اتمام المصالحة الخليجية

ومساء الاثنين الرابع من يناير للعام 2021، أعلن وزير الخارجية السعودي عودة العلاقات الكاملة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك بعد مقاطعة استمرت 3 سنوات.

واحتفى مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني خلال قدومه على رأس الوفد القطري لحضور القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات مع قطر عام 2017، متهمة إياها بعدة تهم نفتها الدوحة ليستمر الخلاف بين دول المقاطعة الخليجية لـ3 سنوات إلى أن أُعلنت المصالحة والتي احتفل بها عدد كبير من نجوم الخليج كل على طريقته.

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