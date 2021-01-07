فضيحة للسعودية أمل الشهراني .. شاب يُخرج لها عضوه الذكري على البث المباشر وهذا ما فعلته!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية فضيحة مدوية للمشهورة السعودية أمل الشهراني .

أخرج عضوه الذكري على البث المباشر!

جاء ذلك بعد ظهور أمل الشهراني في بث مباشر مع شاب هندي، أقدم على تصرف لا أخلاقي أمام جميع المتابعين.

وأظهر البث الشهراني وهي في نوبة ضحك شديدة بعد أن شاركت شاباً هندياً البث المباشر الخاص بها، فيما صدم الشابُ المتابعين بعد إقدامه على اخراج عضوه الذكري للشهراني أمام الجميع.

قلة حياء!

ولم تعتذر أمل عن الموقف المخزي أو تشعر بالإحراج؛ إنما أوقفت البث المباشر عن الشاب الهندي واستمرت في نوبة الضحك الهستيرية.

وعبر رواد مواقع التواصل عن غضبهم مما اعتبروه “قلة حياء” أمل الشهراني، وقالوا إنّ ذلك استمراراً لممارساتها اللاأخلاقية التي رصدت في الآونة الأخيرة.

جرأة أمل الشهراني

وفي وقت سابق، أثارت الشهراني سخرية المغردين بعد ظهورها وهي ترقص بجرأة في شوارع أمريكا، غير مباليةً بعادات وتقاليد المجتمع السعودي الذي خرجت منه.

وظهرت الشهراني بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي ترتدي فستاناً طويلاً مفتوح من ناحية الصدر، وعارياً من ناحية الظهر، وبدأت ترقص “حافية القدمين” وبيدها كوب من القهوة وضعته على رأسها أثناء الرقص.

وما أثار سخرية المغردين حسب تعبيرهم، هو محاولة الشهراني تصدر “التريند” بأي طريقة، وغيرتها من مواطنتها هند القحطاني التي تمكنت من شراء قصر في أمريكا، فتُحاول “الاجتهاد” مثلها لتتمكن هي أيضاً من شراء قصر.

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