أثارت تطورات الأوضاع في الخليج العربي تحرك بعض الأذرع الإماراتية، التي تسعى لإفشال المصالحة الخليجية في مهدها، وتسعى بالمقابل لهدم جهود أمير الكويت في التوصل لاتفاق ينهي حصار قطر، استغراب العديد من المحللين والمراقبين السياسيين.

العرب اللندنية تنتقد الأمير نواف

وفي هذا السياق نشرت صحيفة “العرب” الصادرة من لندن والمدعومة إماراتياً تقريراً تعرضت فيه للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، الذي استحق شرف التوصل لاتفاق أنهى حصار قطر.

اذا أردت أن تعرف انزعاج مصدر الفتنة من أي تقارب خليجي فما عليك سوى متابعة مرتزقة الدرهم المقتاتين على الأزمات فهم اللسان الذي يعبر عنه @fahd_alshelaimi @uae_3G @maryam1001 @amjadt25 #المصالحة_الخليجية pic.twitter.com/0RtUXmIZcb — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) January 5, 2021

أزمة داخلية تفاجئ أمير الكويت المنتشي بنجاح وساطته بين قطر والسعودية

وفي صفحتها الأولى، برز عنوان عريض باسم “أزمة داخلية تفاجئ أمير الكويت المنتشي بنجاح وساطته بين قطر والسعودية”.

ويلاحظ أن الصحيفة نشرت عدداً من المواد والمواضيع التي تستخف بما تحقق في العُلا وتشكك في نوايا قطر، وتراهن على فشل المصالحة.

تقرير خبيث

كما لاحظ مراقبون أن جريدة العرب الإماراتية، تعتبر ما تحقق مصالحة قطرية- سعودية، ولا تشير لوجود أي التزام من الإمارات وعواصم الحصار الأخرى، وهي أبو ظبي والمنامة والقاهرة، بما تم الاتفاق عليه في القمة الخليجية.

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هذا وعلق عدد من المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي أن الإمارات حتى الآن لا تبدو أنها تمضي نحو التهدئة أو السير في درب المصالحة.

وكتب المحلل السعودي سلطان الطيار أنه “إذا أردت أن تعرف انزعاج مصدر الفتنة من أي تقارب خليجي، فما عليك سوى متابعة مرتزقة الدرهم المقتاتين على الأزمات فهم اللسان الذي يعبر عنه”.

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