“شاهد” ماذا تفعل ريهانا على برج خليفة من عاصمة الجنس والدعارة دبي؟!

أطلت الفنانة العالمية ريهانا ولأول مرة على سكان دبي، حيث ظهرت على برج خليفة، في دعاية لإحدى العلامات التجارية الخاصة بها.

الفنانة العالمية ريهانا

وقالت: “يشرفني جدًا أن يتم عرضي على برج خليفة لإطلاق Fenty Skin”، ثم شجعت معجبيها وداعميها على الذهاب والتحقق من قسمها الجديد في بروميناد دبي مول.

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مهرجان دبي للتسوق

كجزء من مهرجان دبي للتسوق (DSF)، سيحتفل ممشى دبي مول بالفعالية في الفترة من 6 يناير إلى 16 يناير 2021، في مساحة خارجية على شكل جزيرة.

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وروبين ريانا فينتي، من مواليد 20 فبراير 1988، والمعروفة باسم الشهرة ريانا، وهي مغنية بربادوسية، وممثلة، ومصممة أزياء، وسيدة أعمال، وكاتبة أغاني.

مشوار ريانا

ولدت في أبرشية سانت مايكل (باربادوس). بدأ مشوار ريانا الفني عندما التقت بالمنتج الموسيقي “إيفان روجرز” من خلال أصدقاء مقربين لها في أواخر عام 2003.

في سن 16 عاماً، انتقلت ريانا إلي الولايات المتحدة لممارسة مهنة الغناء، والبدء في تسجيل بعض الأشرطة التجريبية بتوجيه من المنتج الموسيقي “إيفان”.

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