عادت الراقصة الاستعراضية صافيناز لإثارة الجدل مجدداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالتها الفاضحة لتتصدر التريند في مصر.

صافيناز

ونشرت صافيناز صورا جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل “انستغرام” ظهرت فيها وهي في حمام السباحة وتقوم بحركات “غريبة”، وصورة أخرى فتحت فيها ساقيها بشكل مثير.

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ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من حادثة سقوط حمالة صدرها في إحدى الحفلات في مصر، ووقوعها في حرج.

الراقصة الاستعراضية وقعت في موقف محرج

وكانت الراقصة الاستعراضية صافيناز وقعت في موقف محرج للغاية وسط الجمهور، وذلك خلال ظهور أخير لها في أحدى الحفلات الخاصة.

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ومن خلال لقطات انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، فقد أظهر الموقف المحرج، والذي تمثل بسقوط حمالة صدرها، وظهور جسدها بشكل شبه كامل بين الناس.

صافيناز نشرت صورها

وبعد انتشار اللقطات، نشرت صافيناز فيديو عبر حسابها الشخصي تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية الاستوري، وظهرت خلاله وهي تؤدي رقصة في إحدى الحفلات بشرم الشيخ، وكانت ترتدي جامبسوت.

صافيناز أو صوفينار جوريان

وصافيناز أو صوفينار جوريان هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي.

وكانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة “دلع”.

لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم القشاش الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013.

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