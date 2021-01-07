” شاهد” التعادل الإيجابي يخيمُ على فريقي الاتحاد السكندري والمصري في الدوري الممتاز

تعادل فريق الاتحاد السكندري أمام منافسه المصري البوسعيدي بهدف لكلا الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادية من الدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب في القاهرة.

وجاء الهدف الأول لفريق المصري البورسعيدي في أحداث الشوط الأول، في الدقيقة ال 10 بضربة جزاء سجلها في شباك الاتحاد السكندري لاعب الوسط المصري أحمد رفعت 27 عاماً، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدف نظيف على منافسه.

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هدف التعادل لاتحاد السكندري

بينما جاء هدف التعادل متأخراً لفريق الاتحاد السكندري في الدقيقة ال 78 بواسطة المدافع المصري محمود أحمد رزق 31 عاماً، لتنهي المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي.

التعادل الايجابي يحسم لقاء الاتحاد السكندري والمصري ١/١

تقدم أحمد رفعت للمصري في الدقيقة ١٠ وأحرز محمود رزق هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة ٧٨ #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/bLEm4br86p — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 7, 2021

ويحتل فريق الاتحاد السكندري في المركز الخامس من الترتيب برصيد 8 نقاط، بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر الجونة، بينما يحتل فريق المنافس المصري في المركز الرابع برصيد 10 نقاط في الدوري المصري الممتاز.

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