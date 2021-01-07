مباراة المصري والاتحاد السكندري
مباراة المصري والاتحاد السكندري
Videoرياضة

” شاهد” التعادل الإيجابي يخيمُ على فريقي الاتحاد السكندري والمصري في الدوري الممتاز

كتب وطن
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تعادل فريق الاتحاد السكندري أمام منافسه المصري البوسعيدي بهدف لكلا الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادية من الدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب في القاهرة.

وجاء الهدف الأول لفريق المصري البورسعيدي في أحداث الشوط الأول، في الدقيقة ال 10 بضربة جزاء سجلها في شباك الاتحاد السكندري لاعب الوسط المصري أحمد رفعت 27 عاماً، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدف نظيف على منافسه.

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هدف التعادل لاتحاد السكندري

بينما جاء هدف التعادل متأخراً لفريق الاتحاد السكندري في الدقيقة ال 78 بواسطة المدافع المصري محمود أحمد رزق 31 عاماً، لتنهي المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري في المركز الخامس من الترتيب برصيد 8 نقاط، بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر الجونة، بينما يحتل فريق المنافس المصري في المركز الرابع برصيد 10 نقاط في الدوري المصري الممتاز.

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