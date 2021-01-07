تسببت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد بحالة من الجدل مجدداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع سناب شات.

وظهرت بدرية أحمد وهي مستخدمة أحد الفلاتر، وتقوم بحركات “إغواء” تسببت بتعريضها لانتقادات واسعة.

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ظهور بدرية أحمد أثار جدلاً واسعاً

وبمجرد نشر بدرية أحمد مقطع الفيديو انهالت عليها التعليقات ما بين تعليقات عبرت عن إعجاب أصحابها بالفنانة الإماراتية، وأخرى انتقدت ما ظهرت به بدرية أحمد.

إغراء” بدرية أحمد وموقع انستغرام للصور

وكانت الفنانة الإماراتية بدرية قد فاجئت متابعيها بصور نشرتها في حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور، إنستقرام، ظهرت فيها بنيولوك غير ملامحها تماماً.

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وظهرت الفنانة الإماراتية بمكياج عيون كثيف، وشعر بني فاتح قصير، في إطلالة غلب عليها اللون الأصفر، وأثارت بدرية دهشة متابعيها بتغير ملامحها، حيث جعلها النيولوك أصغر من عمرها بسنوات.

بدرية وإثارة الجدل

وفي أوقات سابقة، أحدثت النجمة الإماراتية موجة من الجدل عبر مواقع التواصل، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها، ظهرت من خلاله وهي تتهم متابعيها بالحسد حيث كشفت عن تعرضها لحادث أدى إلى احتراق جزء من وجهها.

وطالبت بدرية عبر هذا المقطع متابعيها أن يذكروا اسم الله عندما ينظروا لمنشوراتها، لأن الشاي انسكب على وجهها وأحرق الجزء السفلي منه حول الشفتين بسبب “عين الحسود”.

غير أن كلمات النجمة الإماراتية أثارت استفزاز الجمهور الذي اتهمها بمحاولة لفت الانتباه بافتعال تلك القصص، وذلك بهدف زيادة عدد متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وبدرية أحمد من مواليد يوليو 1964 وتبلغ من العمر 56 عاماً، وبسبب الفيديو الأخير تعرضت الفنانة الإماراتية لانتقادات واسعة حيث اعتبر متابعوها أنها “لم تحترم سنها”، وعبروا عن غضبهم من الفيديو في التعليقات .

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