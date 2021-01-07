زين الدين زيدان يخضع للعزل الذاتي والسبب ؟!

دخل مدرب ريال مدريد الإسباني الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان 48 عاماً، أمس الخميس، العزل الذاتي بعد مخالطته لمصاب بوباء فيروس كورونا الذي تفشي في أرجاء دول العالم.

وأكدت قناة “لاسكستا الإسبانية” في تقرير نشرته، أن مدرب ريال مدريد الإسباني ” الملكي”، يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.

وقد علم المدرب زيدان بإصابة هذا الشخص بالعدوى، حيث أنه لم يشرف على تدريب فريق ريال مدريد الإسباني صباح يوم الخميس الماضي، استعدادًا لمسابقات منافسات دوري “الليغا” الإسبانية.

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نتيجة الفحص

وبين القناة الإسبانية، أن الفحص للمدرب ” زيزو” الأول تبين أنها كانت سلبية، ولكنه ينتظر خضوعه لاختبار البي سي أر.

حيث من المقرر أن يلعب فريق ريال مدريد الإسباني مساء يوم غدٍ السبت أمام منافسه فريق ” أوساسونا” بقيادة المدرب الفرنسي “زين الدين زيدان”، ضمن منافسات الجولة ال 17 لدوري الدرجة الممتازة الإسبانية.

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