فضيحة من العيار الثقيل.. روان بن حسين تلقت 428 ألف دولار من رجل أعمال كويتي مقابل هذا الشيء!

فجر حساب “شاهين” الكويتي مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشف أن إحدى الفاشينستات الكويتيات تلقت مبلغاً خيالياً من أحد رجال الأعمال، دون توضيح المُقابل لذلك.

روان بن حسين

ونشر حساب “شاهين” عبر “انستجرام” صورة للشيك الذي تلقته الفاشينستا بمبلغ 130 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 428 ألف دولار أمريكي، وكتُب اسمها الأول روان، ما جعل المتابعون يجزمون أنها روان بن حسين.

وأرفق شاهين صورة الشيك بتعليق: “وعدتكم قبل أيام بنشر صورة شيك أهداه رجل أعمال لإحدى الفاشينستات الكويتيات، ونترك لكم تفسير المقابل”.

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شيك

وتابع “شاهين” في تعليق آخر: “بعد نشر شاهين أمس صورة شيك لأحد شهيرات السوشيال ميديا حصلت عليه من رجل الأعمال سعود صاهود المطيري، وأكدنا في حال أنكر أحد الأطراف الشيك، سننشر تفاصيل خاصة، كان البلوك والهروب هو سيد الموقف لأحد الأطراف”.

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وبدأ المتابعون بتخمين سبب تلقي روان بن حسين هذا المبلغ، فمنهم من ذهب به التفكير إلى علاقة محرمة، ومنهم من قال إنه ربما كان مقابل إعلان.

روان بن حسين تلتزم الصمت

وبينما التزمت روان بن حسين الصمت، قام رجل الأعمال سعود صاهود بالرد وأكد أن الأمر مجرد فبركة أطلقها أحد أدوات الإثارة.

رجل الاعمال سعود صاهود

وقال سعود في تصريح لصحيفة “الراي” الكويتية إنه “باختصار، وبعيداً عن أي تعقيد، يستطيع أي اقتصادي أن يعرف بسهولة أن صورة الشيك المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي غير حقيقية وأنها عبارة عن (فوتوشوب)، فأي رجل أعمال ولو كان صغيراً يعرف أن اسم المستفيد في أي شيك مصدق يُكتب بالإنكليزية وليس بالأحرف العربية، كما أنه لا يكتب اسم صاحب الحساب المصرفي، بل يقتصر الأمر على كتابة اسم البنك الصادر منه الشيك باعتباره مصدقاً”.

اشاعه الشيك الفوتوشوب … pic.twitter.com/DEEylzhDtr — سعود صاهود المطيري (@SaudSahoud) January 5, 2021

وعن هوية الشخص الذي سرّب صورة الشيك المتداولة قال “لا أعلم بالتحديد، لكن البعض يقول إنه شخص جربان مقيم في لندن”.

وكانت روان بن حسين قد استفزت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور لها خلال احتفالها بعيد ميلادها .

وعبّر متابعو الفاشينستا عن استيائهم وغضبهم من صورة قالوا إن روان بن حسين تعمّدت فيها استعراض مؤخرتها، واهاجموها بتعليقاتٍ ساخطة.

ونشرت روان بن حسين صوراً ومقاطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها .

وعلّقت الفاشينستا الكويتية: “امس اصدقائي سوولي مفاجاة واحتفلوا بعيد ميلادي، كثيييير كنت حسّاسه امس ودمعتي بعيني لانه هالسنه ماكانت سهله… الحمدلله على نعمة الاصدقاء اللي يدخلون الفرحة على قلوبنا الله لا يحرمني منكم”.

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