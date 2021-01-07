تنشر لأول مرة.. “شاهد” عندما نشر صدام حسين الفزع في إسرائيل وفعل مالم يجرؤ عليه أي زعيم عربي

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية تقريراً من أرشيف جيش الاحتلال الإسرائيلي، يبين آثار القصف العراقي بصواريخ سكود على إسرائيل، إبان الحرب الخليجية عام 1991 التي أطلقها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

صدام حسين قصف تل أبيب وحيفا

التقرير الذي نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، يكشف للمرة الأولى آثار القصف بالصواريخ التي سقطت على مدن تل أبيب وحيفا، ومجلس شمرون الاستيطاني في شمال الضفة الغربية.

بعد 30 عاما.. #إسرائيل تكشف لأول مرة مشاهدلآثار خلَّفها قصف الجيش العراقي لتل أبيب بصواريخ سكود خلال حرب الخليج الثانية مما أسفر عن مقتل 14 وإصابة 229 إسرائيلياً pic.twitter.com/C5M9wRt0XN — TRT عربي (@TRTArabi) January 7, 2021

مقتل 14 إسرائيلياً بصواريخ صدام حسين

وتسبب القصف العراقي آنذاك بمقتل 14 إسرائيليا، وإصابة العشرات، وسط مخاوف في إسرائيل من استخدام نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أسلحة كيماوية في الهجمات.

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وأصيب في تلك الهجمات 229 إسرائيلياً بشكل مباشر، فيما قتل 14 وحقن 222 إسرائيلياً أنفسهم بمادة الأتروبين التي تفيد في حالات استنشاق الغازات السامة، بينما أصيب 530 إسرائيلياً بالهلع، حسب المصدر ذاته.

43 صاروخاً

وابتداء من 18 يناير حتى 25 فبراير 1991 سقط على إسرائيل 43 صاروخاً في 19 هجوماً صاروخياً، انطلاقاً من غربي العراق، حسب المصدر ذاته.

وكان لتل أبيب، النصيب الأكبر من الصواريخ العراقية آنذاك، إذ شهدت سقوط 26 صاروخاً، فيما سقط على مدينة حيفا 8 صواريخ و4 على مجلس شمرون الاستيطاني بشمالي الضفة الغربية المحتلة و5 في منطقة النقب.

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