السلطات الكويتية جعلت الفاشينستا جمال النجادة “عبرة” بهذا الحكم النهائي

أكدت محكمة الاستئناف الكويتية، إدانة الفاشينستا الكويتية جمال النجادة، مع تخفيف العقوبة من سنة إلى 3 أشهر.

محكمة الجنح

وقضت محكمة الجنح بالكويت، الاثنين، بحبس الفاشنيستا جمال النجادة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وغرامة 1000 دينار في قضية الإساءة لوكلاء النيابة.

محكمة الاستئناف تقضي بحبس الفاشينستا الكويتية «ج.ن» مع تخفيف العقوبة من سنة إلى 3 أشهر. pic.twitter.com/9fBCHKpOYT — المجلس (@Almajlliss) January 7, 2021

تسجيل صوتي

وكانت النجادة قد انتشر لها تسجيل صوتي تطاولت فيه على وكلاء النيابة الذين حققوا معها في قضية اتهامها بغسل الأموال ضمن مجموعة مشاهير، وذكرتهم بألفاظ مجرمة بالقانون.

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وكان مدير نيابة الإعلام والنشر بالكويت، أصدر قرارا فى سبتمبر الماضى، بحجز الفاشينيستا النجادة، إثر اتهامها بالاساءة للنيابة العامة في تسجيل صوتي، متداول بوسائل التواصل الاجتماعي.

جمال النجادة من بين مشاهير الذين خضعوا للتحقيق

وكانت النجادة ، حسبما ذكرت جريدة “القبس” من بين المشاهير الذين خضعوا للتحقيق على دفعتين في الأسبوعين الماضيين، بعد استدعاء مجموعة من المتهمين بغسيل الأموال للنيابة العامة للتحقيق معهم، ليتم إخلاء سبيلهم بعد ساعات من التحقيق بكفالات مالية متفاوتة، لتبلغ كفالة النجادة عشرين ألف دينار (نحو 65600 دولار).

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