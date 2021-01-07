“هذه حبي وهي نائمة”.. الإماراتي أحمد خميس لم يكتف بفيديوهات “العض والتقبيل” وصور زوجته في غرفة نومها!

أثار الإعلامي الإماراتي أحمد خميس ضجةً بالفيديو الذي نشره مع زوجته الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي.

أحمد خميس

وظهر أحمد خميس بالفيديو الذي نشره عبر “سناب شات” ورصدته “وطن” وهو يوثق طريقة نوم زوجته مشاعل الشحي، ويحاول إيقاظها ويقول: “هذه حبي وهي نائمة، وتلوموني في حبها”.

ثم يظهر أحمد خميس بنفس الفيديو وهو نائم بطريقة مُضحكة، ويعلق: “هذا شكلي وأنا نايمة”.

مشاعل الشحي

ثم يداعب أحمد خميس زوجته أثناء نومها، ويمسك بيدها ويتغزل بها، ويقوم بتمشيط شعرها ومداعبتها مرة أخرى أثناء ذلك.

عصافير الحب مشاعل الشحي واحمد خميس pic.twitter.com/25pZGg9Qvi — مشاهير'و'خرابيط٢ (@_jllc) January 6, 2021

وأثار الفيديو غضب رواد السوشيال ميديا الذين اتهموا أحمد خميس بـ”الدياثة”، بعد أن وصل به الأمر أن يقوم بتصوير زوجته ومداعبتها أثناء نومها، مؤكدين أن كل ما قاما به مجرد تمثيل.

لو يصورني جذي وانا نايمه اكسر التلفون على راسه https://t.co/HKSZjCNAxk — NoN (@ZooZaa_1) January 6, 2021

عظم الله اجر الرجوله — Saif A. Al-Naimi ❤️🇸🇦🇧🇭🇶🇦🇰🇼🇦🇪🇴🇲❤️ (@Saif_NAIMI) January 6, 2021

ويش هل منظر تصور زوجتك في السرير وتبغي مشاركة او مساعدة — hosamhaloub (@supersamhosam20) January 7, 2021

إذا لم تستحي فأعمل ماشئت.. شيء في قمة الوقاحه.. — منصور اليحيوي (@mans8088811) January 6, 2021

آخر الزمان أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن شرور ومساوئ ستظهر آخر الزمان،

نسأل الله حسن الخاتمه — Jamaan Al-Hassani (@jeme6666) January 6, 2021

فيه رجال يصور زوجته في سريرها 😡 الرجولة تصيح في الزاوية شكلها صاحبته مو زوجته 😒😒 — Nawal7-2016 (@2016Nawal7) January 6, 2021

خلافات شديدة بين أحمد خميس ومشاعل الشحي

ووقعت خلافات شديدة بين الثنائي في بداية العام الماضي، كادت أن تؤدي إلى الطلاق بينهما، إلى أن أعلنا عودتهما، وعلقت مشاعل الشحي عبر “انستجرام” حينها أن نشر الكثير من التفاصيل عن حياتهما الشخصية أدت إلى وقوع مشاكل بينهما لذلك قرر الثنائي الحفاظ على خصوصية العلاقة بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكان زفاف مشاعل الشحي وخميس قبل عامين، قد أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، نظراً لما تضمنه من مشاهد مُنافية للأعراف والعادات والتقاليد الإماراتية، بينما استدعتهما الشرطة للتحقيق.

حفل زفافهما

و تخللّ حفل زفافهما احتضان العريس لعروسه وحمله لها أمام الحضور، وهو الأمر الذي رآى فيه معلّقون إماراتيون بأنه “فعل فاضح”، وأنهما لا يمثلان الإمارات.

وأعلنت شرطة الفجيرة حينها أنها استدعت “عريساً وعروسه” -لم تسمّهما- لكنّ المعقلين أكدوا أن المقصود هما “خميس والشحي”، على خلفية انتشار مقاطع فيديوهات مخالفة للأعراف والعادات والتقاليد الإماراتية”.

كما اعتاد الزوجان الشحي وخميس على إثارة الجدل بتصرفاتهما أمام الكاميرا.

ونُشر لهما مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوي على لقطات غزل وتقبيل وعضّ.

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