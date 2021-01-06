يقشعر له البدن.. “شاهد” لبناني فضل الموت على الحياة وأشعل النار في نفسه دون تردد

أقدم مواطن لبناني اليوم، الأربعاء، على إضرام النار في نفسه وسيارته على طريق المطار، قرب مطعم الساحة.

وبحسب مقاطع مصورة تداولها ناشطون، فقد ظهر المواطن اللبناني وهو “مريض كلى يعمل سائق تاكسي”، وهو يضرم النار بالسيارة وبنفسه على طريق المطار قرب مطعم الساحة.

مواطن يضرم النار بسيارته قرب مطعم الساحة 😔 pic.twitter.com/FCWjQg9T5S — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) January 6, 2021

قوى الامن الداخلي

فيما لم يصدر عن قوى الأمن الداخلي حتى الآن بياناً يوضح حقيقة ما حدث.

مريض كلى يعمل سائق تاكسي أضرم النار بالسيارة وبنفسه على طريق المطار قرب مطعم الساحة ! pic.twitter.com/GPSQvEeD1m — ﮼مـعـاون﮼ ﮼دولتو﮼🇱🇧 (@HRkain) January 6, 2021

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ويعكس الفيديو الصادم بحسب النشطاء حجم الإحباط والظلم الذي يتعرّض له المواطن في لبنان، بالتزامن مع أسوأ أزمة مالية تعصف بالبلد منذ عقود وانهيار قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي.

لحظة اضرام النار

وأثار المقطع الذي وثق لحظة إشعال المواطن النار في نفسه، موجة غضب واسعة بين اللبنانيين الذين طالبوا بوقف الفساد داخل الدولة والالتفات للمواطن المطحون في ظل هذه الأزمة الغير مسبوقة بتاريخ لبنان.

هذا ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون على الموافقة الاستثنائية بالإغلاق الكامل اعتبارا من غدا الخميس 7 يناير، حتى صباح الأول من فبراير.

الاغلاق الكامل

ويأتي الإغلاق الكامل في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد، وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة متابعة فيروس كورونا.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، قد أعرب الاثنين، عن قلقه إزاء الوضع الوبائي في لبنان، في ظل تفشي فيروس كورونا وعدم وجود أسرة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم إغلاق البلاد لمدة أسبوعين.

وفي اجتماع اللجنة الوزارية، قال حسان دياب: “طبقنا الإجراءات الممكنة كافة على مستوى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابيا، للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء”.

وأكد دياب في مستهل اجتماع اللجنة المتخصصة بمتابعة فيروس كورونا، أن “مواجهة الوباء لا يمكن أن تطبق من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط.. نستطيع إقفال البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجول، لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص”.

موقع مختلف

وأشار إلى أن لبنان أصبح “في موقع مختلف”، قائلا: “في البداية كان هناك تناغم بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تماما”.

وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، قد أعلن قبل 10 أيام، تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لدى مسافرة قادمة من العاصمة البريطانية لندن.

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