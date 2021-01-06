وزير خارجية قطر يضع النقاط على الحروف وهذا ما قاله بشأن عدم نشر تفاصيل بيان قمة العلا

اعتبر وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن الأزمة الخليجية التي امتدت منذ العام 2017، كانت وضعا استثنائيا لسنوات مضت وأن الحل الذي تم أمس يعد انتصارا لمجلس التعاون الخليجي.

وزير خارجية قطر قالها للجزيرة

وأوضح الوزير القطري خلال تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية أنه تم الاتفاق على مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف الحالي وقواعد لحوكمة علاقات الدول مستقبلا.

تفاصيل الاتفاق

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن أن أساسيات الاتفاق عدم المساس بأي دولة أو التدخل بشؤونها أو تهديد أمن الإقليم، معتبراً ظروف أزمة 2017 تختلف عن أزمة 2014 والشرخ مختلف وبالتالي التفاهمات مختلفة.

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البيان الختامي

وحول البيان الختامي للقمة الخليجية قال الوزير القطري أن القواعد المحددة لبيان العلا قواعد عامة ومبادئ رئيسية ونشرها من عدمه لم يتم بحثه.

وتابع: “نحن لسنا في صدد أن يكون هناك شروط من دولة على دولة أخرى، وإن الخطوات هي عودة العلاقات إلى طبيعتها ما قبل الأزمة من قبل كافة الأطراف”.

النجاح للجميع كما قال وزير خارجية قطر

وأضاف وزير خارجية قطر: “لا نستطيع أن نقول إن هذا نجاح لقطر أو السعودية أو أي دولة أخرى بل نجاح للجميع”.

وزاد آل ثاني: “وجدنا إرادة من الأطراف لحل الأزمة وكانت عبر تفويض #السعودية لتمثيل باقي الدول”.

وأشار إلى أن المشاكل بين قطر والدول الأطراف مختلفة في طبيعتها وبالتالي التعامل معها مختلف”.

اغلاق قناة الجزيرة

وحول قناة الجزيرة وما أشيع حول إغلاقها وتقييد عملها قال الوزير القطري: “نكفل حرية التعبير ويجب التعامل مع موضوع قناة الجزيرة بإيجابية وبشكل بناء”.

وتابع: “لم يتم طرح موضوع قناة الجزيرة وهي مؤسسة نفخر بها وبإعلامييها وبوجودها بقطر”.

الشأن الايراني

وفي الشأن الإيراني قال الوزير القطري: “نرقب التصعيد بين أمريكا وإيران ورسالتنا للطرفين نحن لا نريد تصعيدا أو عملا عسكريا”.

وتابع: “لدول مجلس التعاون رؤى مختلفة مع إيران ونريد حلولا لخفض التصعيد”.

وتأتي تصريحات الوزير القطري بعد يومين من الإعلان عن التوصل لاتفاق مصالحة خليجية بين قطر والسعودية، والتي على إثرها تم فتح الحدود البرية والجوية بين البلدين لأول مرة منذ العام 2017.

كما كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حاضراً في استقبال الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني خلال رئاسته لوفد بلاده إلى قمة العلا في المملكة.

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