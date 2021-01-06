تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقريراً مصوراً حول حالة إنسانية لامرأة عُمانية تدعى مطلوبة الهنائي، تعاني فرطاً بالسمنة، وبحاجة للرعاية الصحية.

مطلوبة الهنائي

وطالب المغردون خلال تداولهم للمقطع جميع المعنيين والمقتدرين وأصحاب السلطة من يشاهدون التقرير المصوّر، أن يهبوا لتقديم يد العون للسيدة مطلوبة الهنائي التي أثرت بجميع من شاهد التقرير خاصتها.

إخواني المغردين الكرام، أبناء عُمان الأوفياء، لكي تصل رسالة مطلوبه الهنائي إلى من يهمه الأمر لا بد من أن نقول #مطلوبه_تستحق_الرعاية_والعلاج ليصل هذا الهاشتاغ إلى من يستطيع مساعدتها وتقديم الرعاية الصحية لها. مطلوبه تنادي فهل من مجيب؟ @al_wisal pic.twitter.com/hV3n0eKPJW — أمجد الراشدي (@amj000d) January 4, 2021

7 أشهر من المعاناة

ويقول نص التقرير الذي تم تداوله في سلطنة عُمان ورصدته (وطن): “سبعة أشهر من الدموع الوجع، والشوق لرؤية نور الحياة الذي غاب عن غرفتها عقيمة النوافذ المنخنقة بأنين المرض، ترقد مطلوبة الهنائية على سريرها بلا حراك، بسبب وزنها الذي بات يزيد بشكل مفرط ودون تحكم منها.”

وقالت المواطنة العمانية مطلوبة الهنائي خلال حديث لها مع معدة التقرير: “الحين لي سبع شهور في السرير، ما أتحرك كلياً، وكل شهر يعني جسمي صح أضعف، بس الحين ما أتقبل أكل، وجروحي لازم الممرضة تشرف عليهم، والحين ما أتحرك لا يمين ولا شمال، والحين أحس صدري يعوّرنا من كثر ما نايمة على بطني”.

300 كيلو

وزادت: “كان وزني 300 والحين نيموني 40 يوم وصار وزني 210″، كما تابع التقرير أن هناك مشكلة لدى سيارة الإسعاف حتى في حملها.

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وقالت مطلوبة حول هذا الموضوع: “الإسعاف ما يسعني، وجابوا لي إسعاف من الدفاع المدني، وما أحد يرضى ينقلني”.

ردود فعل غاضبة

وتسبب المقطع بموجة من التضامن الكبير بين المغردين والنشطاء العمانيين والذين ساهموا في إيصال الفيديو لأكبر قدر ممكن، وعلقوا بتفاعلات معربين فيها عن تضامنهم التام مع حالة السيدة العُمانية.

يا جماعه الخير يامسلمين ياهل عمان يجب على الجار وصديق وهل الخير وقبيلة وابناء عمها وتجار المنطقه والائمة المساجد ان ينتخو نخوه رجل العربي ويساعد ويتكاتفو البلدان العزيز يمر بأزمة مالية والحكومها ليس كل شي نحنا مسلمين عرب يحب نتعاون تخيل كل شخص ساهم قدر استطتاعته سوف تنحل مشكله — العمري (@dxb5ctZbVm9OKZY) January 4, 2021

يقال انها ممرضة متقاعدة على أقل تقدير الجهة التي كانت تعمل فيها تقوم بالواجب كرد نوع من الجميل لها وهي بهذه الحالة وهي بذلت حالها وصحتها بهذه المؤسسة الصحية — Suliman Al Manthery (@SManthery) January 4, 2021

ونشر أحد النشطاء المقطع وعلق عليه بالقول: “مطلوبة الهنائي إلى من يهمه الأمر لا بد من أن نقول: مطلوبه تستحق الرعاية والعلاج، ليصل هذا الهاشتاغ إلى من يستطيع مساعدتها وتقديم الرعاية الصحية لها. مطلوبه تنادي فهل من مجيب؟”

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