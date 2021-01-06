كاتب فلسطيني: ابن سلمان أدرك أن مصلحته مع قطر وأن الإمارات لم تجلب له إلا الضرر

علق الكاتب الفلسطيني، نظام المهداوي، على المصالحة الخليجية بين دول الحصار وقطر، والصور التي جرى تداولها لاستقبال ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان الحافل للأمير تميم بن حمد.

ترامب الذي أمر بالصلح

وقال المهداوي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “من يفكر بالتخلص ممن يخالفون رأيه بالمنشار لن يفيق يوما ينشد السلام مع إخوته وجيرانه؛ إنما هو ترامب الذي أمر بالصلح بعد أن استقوى محمد بن سلمان فيه ضد جاره وأبناء عمومته ولأن السياسة لا تعرف إلا المصالح فإن بن سلمان أدرك أن مصلحته مع قطر وأن الإمارات لم تجلب له إلا الضرر”.

من يفكر بالتخلص ممن يخالفون رأيه بالمنشار لن يفيق يوما ينشد السلام مع إخوته وجيرانه. إنما هو #ترمب الذي أمر بالصلح بعد ان استقوى #محمد_بن_سلمان فيه ضد جاره وأبناء عمومته ولأن السياسة لا تعرف إلا المصالح فإن بن سلمان أدرك ان مصلحته مع #قطر وإن #الإمارات لم تجلب له إلا الضرر. pic.twitter.com/Nrucf5HkqM — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) January 6, 2021

ابن سلمان والامير تميم

وفي وقت سابق، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور اصطحاب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في جولة بالعلا عبر سيارة خاصة.

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وكان ابن سلمان استقبل شخصيا أمير قطر لدى وصوله مطار محافظة العلا التي استضافت اليوم الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أول تعليق للأمير تميم بعد لقاء ابن سلمان

من جانبه وفي أول تعليق له عقب انتهاء زيارته للمملكة وحضور قمة العلا، توجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بالشكر للملك سلمان وولي عهده على الحفاوة وحسن الاستقبال، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.

هذا واحتضن ولي عهد السعودية وأمير قطر أحدهما الآخر لدى نزول الأمير تميم من الطائرة.

وأصبح الأمير تميم الزعيم الوحيد الذي عانقه الأمير محمد في مطار العلا، بغض النظر عن القيود المفروضة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

العلا احتضنت القمة الخليجية

واحتضنت مدينة العلا السعودية اليوم القمة الخليجية الـ41، حيث استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوفود المشاركة.

ابن سلمان ولقاء الاحبة

وتميّز الاستقبال بعناق حار بين ولي العهد السعودي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي هبطت طائرته في الأراضي السعودية لأول مرة منذ بدء الحصار الذي فرض على بلاده منذ أكثر من 3.5 سنوات.

وتأتي القمة بعد إعلان دولة الكويت أن السعودية فتحت الأجواء والحدود البرية والبحرية مع قطر مساء أمس الاثنين.

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