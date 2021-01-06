صحوة برشلونة تعيده إلى أجواء المنافسات من جديد بفوز على أتلتيكو بلباو بثلاثة أهداف لهدفين

أعاد فريق برشلونة الإسباني نفسه إلى أجواء منافساته القوية في دوري “الليغا”، بعد مستواه الباهت منذ بداية انطلاق الدوري، بفوزٍ على فريق أتلتيكو بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمباريات المؤجلة لدوري الدرجة الممتازة، على ملعب المستضيف المنافس “سان ميس”.

هدفي الأرجنتيني ميسي

وتألق بشكل كبير الأسطورة الأرجنتينية “ليونيل ميسي” 33 عاماً في المباراة أمام المنافس القوي أتلتيكو بلباو بتسجيله هدفين في اللقاء في شباك المنافس في الدقيقة 38 و62 من زمن المباراة، بينما سجل زميله لاعب الوسط الإسباني المعار من نادي لاس بلماس “ بيدري” 18 عاماً بهجمة انفرد بها اللاعب وأحرز الهدف في شباك أتلتيكو بلباو.

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بينما سجل المهاجم الاسباني لصالح فريق بلباو “ إينياكي ويليامز” 26 عاماً، في الدقيقة الثالثة من بداية انطلاق الشوط الأول وسيطرته على أجواء القاء لربع الساعة الأولى ليعود بعدها فريق برشلونة ويسجل الأهداف في فريق المستضيف “أتلتيكو بلباو”، بينما جاء هدف تقليص الفارق الثاني عن طريق زميلة المهاجم “ إيكر مونياين” 28 عاماً، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة “البلوغرانا” في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر الجار أتلتيكو مدريد، بينما احتل الفريق الخاسر بلباو المركز التاسع برصيد 21 نقطة، في ترتيب الدوري الإسباني للدرجة الممتازة.

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